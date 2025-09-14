Alianza Lima sorprende e inscribe a fichaje para partido ante U de Chile por Sudamericana

Alianza Lima buscará pasar la página de la dura derrota sufrida ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1 y ahora concentrará todos sus esfuerzos en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a la U de Chile. Los blanquiazules tienen como objetivo competir al máximo nivel y conseguir una ventaja de cara a la vuelta, por lo que acaban de inscribir a un refuerzo de peso.

Alianza Lima inscribió a fichaje para partido ante U de Chile

Resulta que, según la información que maneja el periodista deportivo Gerson Cuba, la dirigencia de Alianza Lima, con el firme objetivo de poder contar con todas sus figuras, logró inscribir a su mas reciente refuerzo. Nos referimos a Pedro Aquino, quien quedó habilitado para poder jugar en el torneo Conmebol.

Cabe recordar que Pedro Aquino no había sido registrado inicialmente para disputar la Copa Sudamericana. Sin embargo, tras la salida de Erick Noriega, el mediocampista ocupará su lugar en la lista. Vale precisar que el reglamento del torneo permite realizar hasta dos modificaciones en la nómina para la instancia de cuartos de final.

Pedro Aquino podrá jugar en la Copa Sudamericana. Composición: Líbero

"Alianza Lima entregó la semana pasada su lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ingresó Pedro Aquino por Erick Noriega", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, la 'Roca' podrá tener minutos ante la escuadra sureña en uno de los partidos más importantes de la temporada. Por lo que, ahora, dependerá de Néstor Gorosito si decide alinearlo de titular o que inicie en el banquillo.

Estadísticas de Pedro Aquino con Alianza Lima

Pedro Aquino arribó a Alianza Lima como uno de los fichajes más destacados para encarar la segunda mitad del año, en condición de préstamo desde Santos Laguna de México. Sin embargo, en los dos partidos que ha jugado con la camiseta blanquiazul no pudo celebrar: igualó en el clásico ante Universitario y más recientemente cayó 3-4 frente a Deportivo Garcilaso.

Alianza Lima vs U de Chile: fecha y hora del partido

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile está programado a desarrollarse este jueves 18 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Los 'íntimos' serán locales en el Estadio de Matute y buscarán una ventaja para afrontar de la mejora manera la vuelta.