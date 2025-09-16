Prestigioso medio chileno quedó rendido ante figura previo al Alianza Lima vs U de Chile: "Impecable"

Alianza Lima recibirá este jueves 18 de septiembre a la U de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025. Los íntimos necesitan hacer respetar su localía y sacar ventaja con miras al partido de vuelta. Sin embargo, al frente, tendrán a un equipo que viene con los ánimos a tope tras vencer a Colo Colo en el Superclásico chileno.

Prensa chilena elogió a un jugador previo al Alianza Lima vs U de Chile

En efecto, el último domingo, el 'Romántico Viajero' hizo historia al golear 3-0 al 'Cacique', en un gran duelo que se jugó en el Estadio Santa Laura, por lo que se proclamó como campeón del torneo de Chile, a poco de visitar a los blanquiazules en la Caldera de Matute. Bajo ese escenario, La Tercera, resaltó el nivel del futbolista de los 'Azules', Nicolás Guerra.

Nicolás Guerra fue figura en la goleada de U de Chile ante Colo Colo

El habilidoso jugador del cuadro mapocho, no solo fue determinante para marcar el segundo tanto del encuentro, sino que también realizó una gran actuación. Al respecto, el citado medio chileno subrayó que su presencia como el atacante de la 'U' terminó siendo "impecable" en el once del DT Gustavo Álvarez. Asimismo, tuvo un gran aporte en la ofensiva.

"Dentro de las decisiones que tomó el adiestrador argentino, una fue confiar en Nicolás Guerra para ser el centro delantero, en lugar del lesionado Di Yorio. La apuesta resultó impecable, porque el canterano de la U (tantas veces criticado y resistido) respondió, ya sea anotando como participando ofensivamente. Si hay una demarcación en la cual ha existido rotación durante la temporada ha sido la del 9", señalaron.

Nicolás Guerra recibió elogios de la prensa de Chile tras el título de los 'Azules'/Foto: La Tercera

Nicolás Guerra y sus números con U de Chile este 2025

El popular 'Kun' es una importante alternativa en el ataque de la U de Chile a lo largo de esta temporada. De acuerdo a las estadísticas, el delantero de 26 años registra un total de 29 compromisos entre la Supercopa de Chile, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Liga Primera y Copa Chile. Asimismo, 6 dianas y 4 asistencias de gol.

Valor en el mercado de Nicolás Guerra

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, la actual cotización de Nicolás Guerra es de medio millón de euros en el mercado de pases. No obstante, alcanzó su máximo valor 700 mil euros con el 'Romántico Viajero' en abril de este año.