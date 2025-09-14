Prensa chilena se burla internacionalmente de Alianza Lima tras perder en Matute: "Es un colador"

Luego del parón por fecha FIFA, Alianza Lima no logró regresar al fútbol de la mejor manera al caer en condición de local contra Deportivo Garcilaso. Un 3-4 que lo complica en sus aspiraciones de pelear el Torneo Clausura y que ilusiona a la afición de U de Chile sabiendo que serán rivales por Copa Sudamericana.

Justamente, con miras al choque internacional, la prensa chilena estuvo pendiente del rendimiento de Alianza Lima en su partido por el Torneo Clausura ante los cusqueños. Tras ver que fueron superados por cuatro goles en casa, no se guardaron nada para sus lectores y calificaron duramente a los blanquiazules.

El reconocido medio "Red Gol" lo tildó de "colador", detallando que fueron víctimas de cuatro anotaciones en cuestión de 20 minutos. Un golpe duro para el equipo 'íntimo' y que motiva a U de Chile para poder sorprender en Matute en los respectivos encuentros de cuartos de final de Copa Sudamericana.

"Alianza Lima es un colador: le meten cuatro goles en 20 minutos a días de recibir a la U de Chile en la Sudamericana. Alianza Lima jugará contra la U de Chile en la Copa Sudamericana y deberá corregir mucho: ¡Recibió cuatro goles en 20 minutos y perdió!", informó el medio "Red Gol".

Prensa chilena dijo de todo contra Alianza Lima. Foto: Red Gol.

Eso sí, la prensa chilena no permite que U de Chile se confíe de cara al choque ante Alianza Lima, ya que saben que pueden reaccionar con el pasar de días y dejar atrás todos los errores cometidos en el reciente cotejo del Torneo Clausura 2025.

"Alianza Lima tuvo un partido del que seguramente sacará muchas conclusiones para no repetir errores ante la U de Chile. Los azules visitarán al cuadro peruano en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y el equipo encabezado por Néstor Gorosito no lo pasa muy bien", informa el medio chileno.