Fernando Gaibor lanzó fuerte comentario tras derrota 4-3 de Alianza Lima: "Fantasmas"

De forma totalmente inesperada, Alianza Lima perdió 4-3 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva y se alejó de los primeros puestos del Torneo Clausura. Tras el nefasto partido a nivel defensivo, Fernando Gaibor dio la cara en conferencia de prensa, ante la ausencia de Néstor Gorosito por suspensión, y sorprendió con una fuerte declaración sobre el resultado.

Como sabemos, los íntimos jugaron con una defensa totalmente improvisada debido a que 'Pipo' alineó como central a Jean Pierre Archimbaud, quien es mediocampista de oficio. Esto debido a que Carlos Zambrano y Renzo Garcés se encuentran suspendidos. El experimento salió caro y los blanquiazules cayeron por Liga 1, pero saben que necesitan concentrarse en el compromiso que se avecina esta semana contra la U de Chile por Copa Sudamericana.

Por ello, Fernando Gaibor aseguró que no hay tiempo para lamentarse y deben 'cambiar su chip' para el torneo de la Conmebol. "No diré que no afecta un resultado negativo. Hay que pasar la página, no hacer como que no pasó nada. A tomar recaudos para llegar bien ante la U Chile. No busquemos fantasmas donde no hay. El equipo está unido y saldrá adelante", precisó el volante de Alianza Lima en conferencia de prensa.

De esta forma, en La Victoria olvidarán rápido lo sucedido para volcarse de lleno en la llave por la Copa Sudamericana, misma que iniciará este jueves 18 de septiembre en Matute y se cerrará el 25 del mismo mes en Coquimbo. Ambos compromisos iniciarán a las 19.30 horas de Perú y el club que pase enfrentará al ganador de la llave entre Fluminense de Brasil y Lanús de Argentina.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. U de Chile?

Al igual que toda la Copa Sudamericana 2025, la cadena encargada de la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile será DirecTV Sports. Asimismo, en DGO podrás ver el encuentro totalmente online si es que cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos un minuto a minuto completamente gratis con todas las incidencias de la llave.