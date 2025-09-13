Sandoval, figura de Garcilaso, dio fuerte calificativo a Alianza tras ganar 4-3 en Matute: "Es un..."

Alianza Lima perdió 4 a 3 ante Deportivo Garcilaso en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Después de este encuentro, Kevin Sandoval, destacado jugador del partido en el Estadio Alejandro Villanueva, fue entrevistado y expresó una contundente opinión sobre el equipo íntimo tras lograr la victoria como visitante.

Kevin Sandoval, figura de Deportivo Garcilaso, calificó fuerte a Alianza Lima

En primer lugar, Kevin Sandoval tomó la palabra para declarar desde las pantallas de L1MAX y calificó a Alianza Lima como un conjunto muy fuerte debido a sus jugadores y al contexto en el que se desarrollaba el duelo.

"Un triunfazo, supimos aprovechar el primer tiempo las ocasiones que tuvimos. Gracias a Dios, el segundo tiempo nos costó muchísimo. Alianza tiene jugadores muy duros, es un rival muy fuerte. Pero bueno, nos quedamos con el triunfo", manifestó Sandoval.

Video: L1MAX

Por otro lado, Sandoval también fue consultado por su nuevo técnico, Carlos Bustos, quien asumió la dirección técnica y hasta el momento sigue invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1, con 8 partidos jugados en los que logró 4 victorias y 4 empates.

"El profe (Carlos) Bustos vino a plasmar su idea, y nosotros la vamos poniendo a prueba en el campo. El profe habla mucho con nosotros.", dejó en claro el MVP del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso.

Por último, Deportivo Garcilaso se encuentra en la primera ubicación del Torneo Clausura con 16 puntos de ventaja sobre Universitario de Deportes. Además, al vencer a Alianza Lima, su rival directo, el sueño de ser campeones sigue vigente.

Ante esto, Sandoval respondió lo siguiente: "No es imposible (ganar el Torneo Clausura); estamos peleando arriba. Tenemos un buen equipo para seguir en la lucha", concluyó.