Erustes, Sandoval y Naya silencian Matute anotando tres goles en solo 10 minutos para Garcilaso
Deportivo Garcilaso da el golpe en el Estadio Alejandro Villanueva y derrota 4-2 a Alianza Lima por la jornada 8 del Torneo Clausura.
Alianza Lima pierde 4 a 2 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Para sorpresa de los hinchas blanquiazules que llegaron al recinto, el cuadro visitante está ganando con una cantidad contundente de goles al club íntimo, lo que ha generado molestias.
Deportivo Garcilaso vence 4-2 a Alianza Lima por el Torneo Clausura
A los 32 minutos del primer tiempo, Pablo Erustes se consolida como uno de los goleadores de la Liga 1 y anotó el 2-1 para Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima, iniciando así la remontada del partido.
Video: L1MAX
Luego, 7 minutos después, 39', el árbitro Diego Haro cobró un penal a favor de Garcilaso que le permitió el 3 a 1 sobre el cuadro íntimo, sorprendiendo a más de un hincha blanquiazul. El responsable del tercer grito de gol fue Kevin Sandoval.
Video: L1MAX
Por último, a los 42, a solo 3 minutos de que acabe la primera mitad, Ezequiel Naya recibió un pase de Pablo Erustes para marcar el cuarto gol de Deportivo Garcilaso y así ampliar la distancia en el resultado por 4 a 2.
