0
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

Erustes, Sandoval y Naya silencian Matute anotando tres goles en solo 10 minutos para Garcilaso

Deportivo Garcilaso da el golpe en el Estadio Alejandro Villanueva y derrota 4-2 a Alianza Lima por la jornada 8 del Torneo Clausura.

Luis Blancas
Erustes, Sandoval y Naya silencian Matute con Deportivo Garcilaso y voltean 4-2 a Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima pierde 4 a 2 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Para sorpresa de los hinchas blanquiazules que llegaron al recinto, el cuadro visitante está ganando con una cantidad contundente de goles al club íntimo, lo que ha generado molestias.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso juegan EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú.

Deportivo Garcilaso vence 4-2 a Alianza Lima por el Torneo Clausura

A los 32 minutos del primer tiempo, Pablo Erustes se consolida como uno de los goleadores de la Liga 1 y anotó el 2-1 para Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima, iniciando así la remontada del partido.

Video: L1MAX

Luego, 7 minutos después, 39', el árbitro Diego Haro cobró un penal a favor de Garcilaso que le permitió el 3 a 1 sobre el cuadro íntimo, sorprendiendo a más de un hincha blanquiazul. El responsable del tercer grito de gol fue Kevin Sandoval.

Video: L1MAX

Por último, a los 42, a solo 3 minutos de que acabe la primera mitad, Ezequiel Naya recibió un pase de Pablo Erustes para marcar el cuarto gol de Deportivo Garcilaso y así ampliar la distancia en el resultado por 4 a 2.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

