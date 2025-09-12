Henry Quinteros dio firme calificativo a la sanción contra Néstor Gorosito: "Me parece una..."

La Comisión Disciplinaria impuso 6 fechas de suspensión a Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, por realizar actos ofensivos contra los hinchas de Universitario de Deportes en el clásico nacional disputado en el Estadio Monumental. Esto provocó que Henry Quintero, campeón aliancista, saliera a defender enérgicamente al DT y criticara fuertemente la sanción impuesta.

Henry Quinteros en contra de la sanción impuesta a Néstor Gorosito

A través de su programa "Por D'enganche", Henry Quinteros, campeón con Alianza, expresó una fuerte opinión y crítica sobre las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol a los jugadores de la Liga 1 y al entrenador de Alianza, Néstor Gorosito.

Video: D'ENGANCHE

"¿Seis fechas para Gorosito por esto? Me parece una estupidez. Ese Jordi Espinoza, no sé qué habrá puesto en el informe. Con todo esto, al futbolista le va a tocar salir con las manos atrás hasta el camerino. Es muy exagerado", manifestó Quinteros.

Las palabras de Henry Quinteros reflejan su molestia hacia Jordi Espinoza, árbitro del clásico disputado en el Estadio Monumental, quien presentó un informe para que luego la entidad de la FPF resuelva con sanciones drásticas.

Para el histórico aliancista, imponer 6 fechas a Néstor Gorosito es como hacerlo perder casi todo el campeonato de la Liga 1, ya que anteriormente también fue sancionado por 8 jornadas.

Sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FPF