Aldo Corzo dio firme respuesta a Carlos Zambrano tras mandarlos a jugar vóley: "Es..."

Universitario de Deportes consiguió una victoria de 2 a 1 ante Melgar, mientras que Alianza Lima perdió 4 a 3 de local ante Deportivo Garcilaso. Después de estos resultados, Carlos Zambrano salió al frente para dejar en claro que su clásico rival, los íntimos, deberían jugar al vóley por tantas quejas. Ante esta situación, Aldo Corzo fue consultado y dio una respuesta firme.

Aldo Corzo respondió a Carlos Zambrano tras mandarlos a jugar vóley

Después del encuentro entre Universitario y Melgar, un periodista le consultó a Corzo sobre las fuertes declaraciones de Carlos Zambrano, quien sugirió que el equipo crema debería jugar vóley después de quejarse como "niñitas".

Video: Jax Latin Media

Esto provocó que el defensor crema, Aldo Corzo, respondiera a pesar de no querer, dejando irónicamente una frase que representa a los resultados favorables que ha estado obteniendo Universitario.

"Nosotros mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Lo mejor que hay que hacer es hablar en la cancha. No quiero que haya más temas fuera de la cancha", declaró Corzo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la quejas de Universitario?

Tras ser sancionado por 2 fechas de la Liga 1 por realizar gestos contra el honor de los hinchas de Universitario en el clásico realizado en el Estadio Monumental, Carlos Zambrano salió al frente para mostrar su malestar contra el cuadro merengue por las constantes quejas que vienen haciendo ante la Comisión Disciplinaria, lo cual le costó perderse el duelo contra Deportivo Garcilaso en Matute.

Video: América Deportes

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no sigan quejándose de nosotros. Parecemos niñas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", declaró Zambrano de forma contundente.