Jorge Fossati ignoró y no saludó a Juan Reynoso: revelan lo que pasó - VIDEO

0
Los ex técnicos de la selección peruana, Jorge Fossati y Juan Reynoso se enfrentaron en el partido Universitario vs Melgar en Arequipa.

Erickson Acuña
Jorge Fossati tuvo al frente a Juan Reynoso en la UNSA de Arequipa.
Jorge Fossati tuvo al frente a Juan Reynoso en la UNSA de Arequipa. | L1 MAX | Composición: Líbero
Universitario y Melgar se enfrentaron por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa donde el cuadro crema se quedó con el triunfo. El partido tuvo muchas emociones, pero también situaciones particulares que se conocieron a ras de campo. Jorge Fossati fue el protagonista.

Y es que poco antes de que iniciara el encuentro, se reveló lo que pasó cerca a las zonas técnicas de ambos equipos donde en una de ellas se encontraba Juan Reynoso, actual entrenador del ‘Dominó’. Resulta que no hubo un acercamiento entre los ex técnicos de la selección peruana. ¿Qué pasó?

¿Qué pasó entre Jorge Fossati y Juan Reynoso?

“Jorge Fossati cruzó todo hasta el lado donde está Melgar… ahora saludan Anderson Santamaría y Aldo Corzo a Juan Reynoso, pero el profesor Jorge Fossati se saludó con Mendaña (preparador físico del ‘Dominó’) y no con… bueno, no se acercó Juan Reynoso en este caso, lo vi que se quedó sentado”, contó el periodista Gustavo Peralta durante la transmisión de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Como se recuerda, el estratega peruano inició las Eliminatorias 2026 al frente de la Blanquirroja con mucha ilusión; sin embargo, los resultados no le acompañaron, pues la Bicolor cayó al fondo de la tabla de posiciones con terribles números cuando apenas se jugaba la primera parte de las Clasificatorias Sudamericanas. 

El entrenador uruguayo llegó como su reemplazo tras salir campeón nacional con la ‘U’ el 2023, pero tampoco pudo revertir la situación con el pasar de las fechas, generando la desazón y tristeza de los hinchas 

