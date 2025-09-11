Fossati dejó fuerte mensaje tras eliminación de Perú del Mundial 2026: "Algunos están contentos"

Terminó la fecha FIFA de septiembre y con ella las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, donde la selección peruana quedó fuera tras perder con Uruguay y Paraguay. Tras ello, Jorge Fossati sorprendió con un fuerte mensaje al respecto y aprovechó también para referirse a Paolo Guerrero, quien no pudo estar en la convocatoria ni despedirse de su enorme hinchada debido a una lesión.

En una breve charla con la prensa, el director técnico de Universitario de Deportes, que también fue entrenador de la Bicolor en el reciente proceso clasificatorio, se mostró sumamente apenado por los resultados del combinado patrio y porque no asistirá a la Copa del Mundo. Sin embargo, resaltó que no todos se encuentran tristes con esta noticia, levantando la polémica.

"Desazón que el sueño de muchos (ir al mundial) no se concretara, hay algunos que hoy están contentos. No podían ver a Paolo Guerrero en la selección peruana", precisó Jorge Fossati, generando mucha controversia por saber quiénes son los que están alegres con la eliminación de Perú, sin mencionar que hay gente que no quería al 'Depredador' vistiendo la Blanquirroja.

Asimismo, el estratega de Universitario aprovechó para referirse al estado físico de sus futbolistas que fueron desconvocados de la selección peruana por haberse lesionado. "Álex Valera y Edison Flores siguieron proceso de recuperación, hoy están para ser exigidos. Andy Polo quiere estar", indicó el popular 'Nonno'.

Números de Jorge Fossati en la selección peruana

Contando los duelos de la Copa América 2024 y las Eliminatorias 2026, Jorge Fossati dirigió un total de 9 partidos oficiales en la selección peruana y terminó con cifras negativas. El entrenador uruguayo sumó un total de 5 derrotas, 3 empates, y apenas 1 triunfo que fue ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima por el proceso clasificatorio, mismo que sirvió únicamente para ilusionarnos.