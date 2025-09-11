Carlos Galván desveló el sorprendente método que usó la FPF para despedir a Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez dejó de ser oficialmente el entrenador de la selección peruana tras la derrota ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Su salida estuvo marcada por la polémica, ya que previamente había asegurado que permanecería para los amistosos de octubre y noviembre. Sin embargo, la FPF decidió poner fin a su ciclo, y Carlos Galván reveló la impensada forma en que lo despidieron.

Carlos Galván reveló cómo despidieron a Óscar Ibáñez

En la última edición del programa 'A Presión', el exjugador de Universitario Carlos Galván reveló nuevos y sorprendentes detalles sobre la salida de Óscar Ibáñez del banquillo de la ‘Blanquirroja’, indicando que la directiva de la FPF le comunicó el fin de su proceso de una manera insólita

"Óscar Ibáñez fue despedido por WhatsApp. Según tengo información, le mandaron un mensaje y lo echaron por WhatsApp", confesó Galván, causando sorpresa entre sus compañeros de panel.

Video: A Presión

El exfutbolista añadió que esta no sería la primera vez que la FPF actúa de esta manera, recordando que Jorge Fossati también recibió la noticia de su salida del mismo modo. Además, mostró su extrañeza por la confirmación previa de Ibáñez sobre su permanencia y que finalmente no se cumpliera.

"El hecho de que el viejo (Jorge Fossati) no lo cuente, es por respeto. Todos conocemos a Óscar Ibáñez: su forma de declarar es diferente, pausada, no busca problemas. Pero que salga a hablar de esta manera, no es normal", señaló.

Números de Óscar Ibáñez con la selección peruana

Desde su llegada a la selección peruana como DT interino, Óscar Ibáñez dirigió 6 encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas, registrando una victoria, dos empates y tres derrotas, lo que representa apenas un 27 % de los puntos en juego.

A pesar de estos números, cabe destacar que Ibáñez fue el estratega que menos tiempo estuvo al mando durante este proceso clasificatorio, logrando incluso mejores resultados que algunos de sus antecesores.