DT de Paraguay impacta al elogiar a 3 jugadores de Perú tras valioso triunfo: "Grandes diferencias"

Paraguay hizo su trabajo y consiguió ganar en Lima luego de muchos años a la selección peruana. De esta manera, la escuadra liderada por Gustavo Alfaro, culminó la presente edición de las Eliminatorias 2026, donde también lograron sellar su pase directo al Mundial de Norteamérica.

DT de Paraguay llenó de elogios a 3 futbolistas de la selección peruana

Durante la conferencia de prensa post encuentro, el DT de la 'Albirroja' analizó la victoria de sus dirigidos y se refirió directamente a 3 futbolistas de la 'Bicolor'. Se tratan de Luis Ramos, Yoshimar Yotún y Sergio Peña. El estratega señaló que quedó totalmente sorprendido con las cualidades que mostraron los integrantes del 'equipo de todos' en el terreno de juego.

Perú cayó por la mínima diferencia ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026

"El partido se dio sabiendo las capacidades individuales que tienen los extremos, que tienen un punta como Ramos que no lo podemos dejar dar vuelta porque se torna peligroso, la generación de juego que tiene Peña y la pausa con Yotún puede generar juego de ahí, entonces había que atacar el centro de gestación de juego de Perú para que así no pueda hacer pie y tenga que arriesgar. Y en una recuperación de pelota de nosotros, nos quede mucho espacio para poder contragolpear", manifestó.

(Video: Movistar Deportes)

Bajo esa premisa, el exentrenador de San Lorenzo de Argentina realizó una autocrítica e indicó que a la 'Albirroja' no le resultó nada fácil el duelo contra la selección peruana ya que incluso hasta pudieron haber igualado las acciones.

"Más allá de que al final sufrimos porque Perú pudo haber empatado en la última jugada, son esos partidos cerrado donde los detalles terminan marcando grandes diferencias", agregó.

Paraguay clasificó al Mundial de Norteamérica 2026

Los dirigidos por el técnico argentino, Gustavo Alfaro cerraron un gran proceso clasificatorio con una victoria por 1-0 sobre Perú, de esta manera, demostraron por qué lograron su boleto al Mundial de Norteamérica 2026.