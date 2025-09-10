Gustavo Alfaro quedó rendido con futbolista que jugó en el Perú vs Paraguay: "Es un placer"

La selección peruana no pudo cerrar las Eliminatorias 2026 de la mejor manera y cayó por la mínima diferencia ante Paraguay en la jornada 18. El autor del único tanto del partido fue el futbolista Matías Galarza, quien durante la conferencia de prensa del estratega Gustavo Alfaro, recibió varios elogios.

Gustavo Alfaro llenó de elogios a futbolista del Perú vs Paraguay

El DT de la 'Albirroja', señaló ante los medios que el actual mediocampista de River Plate de Argentina es un jugador con gran nivel, además, marca la diferencia haciendo su ingreso durante el partido, al igual que iniciando las acciones.

"Para mí es un placer tener a Mati, tiene que es algo fácil no tener, juega bien de titular y te entra y te da soluciones", expresó Alfaro. De la misma manera, el entrenador de 63 años destacó el trabajo que tuvo el 'Millonario' en su proceso formativo.

"A veces, los equipos grandes son cuchillos de doble filo; a favor y en contra. Mati, prácticamente con dos días, lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción (en River)", agregó.

Matías Galarza fue el héroe de Paraguay en el triunfo ante Perú

En esa misma línea, Alfaro no dudó en defender de las críticas a Matías Galarza de los periodistas argentinos y hasta algunos fanáticos de River Plate, manifestando que el mediocentro ofensivo aporta mucho prestigio a la selección paraguaya.

"Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la selección siempre fue un valor agregado. El otro día tuvo una jugada de córner que si la peinaba era gol. Para mí, Mati siempre suma, y nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores", acotó.

Matías Galarza se pronuncia tras su llegada a Paraguay

El habilidoso pivote de 23 años rompió su silencio en su regreso a suelo paraguayo y desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi se mostró bastante feliz del triunfo de la 'Albirroja' en territorio peruano, luego de mucho tiempo. Además, resaltó la importancia de la confianza que le dio el DT argentino, Gustavo Alfaro. "Me apoyó, me dijo que aquí estoy en casa y me van a seguir cuidando como siempre", sostuvo.

(Video: NPY Oficial)