Pedro Gallese reveló por qué lloró en último partido ante Paraguay: "Un cambio a esto…"

La selección peruana perdió ante su similar de Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y se despidió de una campaña para el olvido, quedando en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Tras este nuevo fracaso, el guardameta de la Blanquirroja, Pedro Gallese se pronunció.

El ‘Pulpo’ conversó con los medios de comunicación sobre lo que fue este encuentro en el Estadio Nacional de Lima donde no pudieron despedirse de la mejor manera de su hinchada, lo que generó una enorme tristeza en él. El guardameta de Orlando City dejó un rotundo mensaje.

¿Qué dijo Pedro Gallese tras derrota de Perú ante Paraguay?

“Cuando estuve parado ahí cantando el himno sentí una tristeza enorme que no podía aguantarla. Vergüenza, vergüenza, me pasó muchas cosas por la cabeza y justo cantando el himno me dolió”, dijo el portero nacional sobre el momento en que fue captado tocándose el rostro antes del inicio del partido.

En esa línea, fue consultado sobre cómo pudo reponerse a ello para arrancar el partido ante los paraguayos, pues era un momento complicado emocionalmente para él. Pedro Gallese reveló que se refugió en sus compañeros que salieron con mucha actitud para afrontar el último partido de las Clasificatorias Sudamericanas.

“Sí, porque emocionalmente te puede golpear mucho, pero me refugié mucho en mis compañeros, creo que viéndolos correr, viéndolos con una actitud, querían hacer un cambio a esto, ellos me contagiaron”. agregó.