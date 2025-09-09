0
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Descartados: Los tres técnicos internaciones que no son opciones para dirigir a Perú

La FPF descartó a tres entrenadores internacionales para la selección peruana y generó mucha sorpresa entre los hinchas de la Bicolor.

Francisco Esteves
La FPF descartó a estos tres entrenadores.
La FPF descartó a estos tres entrenadores. | Foto: La Bicolor - X.
Está confirmado que Óscar Ibáñez no será el director técnico de la selección peruana para las próximas Eliminatorias Conmebol, ya que únicamente fue elegido como entrenador interino para culminar con el nefasto proceso clasificatorio que nos dejaron Juan Reynoso y Jorge Fossati. Ahora, la FPF sorprendió descartando a tres estrategas internacionales con amplia experiencia. ¿Quiénes son?

El primero de ellos es Ricardo Gareca, quien nos llevó al Mundial del 2018 y a la final de la Copa América 2019, pero quedó fuera en el repechaje para Qatar 2022 y la Federación Peruana de Fútbol no le renovó contrato. Tras su pésimo paso por Chile, se rumoró mucho su retorno a la Bicolor, pero finalmente el periodista Gustavo Peralta contó en L1 MAX que no arribará a nuestro combinado patrio.

Además, el mismo comunicador, dio a conocer que otra de las alternativas que venía sonando fuerte en los últimos días tampoco será el reemplazo de Óscar Ibáñez. Nos referimos a Néstor Gorosito, quien viene destacando en Alianza Lima y sobre todo a nivel internacional; sin embargo, el popular 'Pipo' no está en los planes de la FPF para que sea el nuevo director técnico de la selección peruana.

Ya con estos dos estrategas descartado, el último es un ex Universitario de Deportes. Según Gustavo Peralta, Fabián Bustos no es una de las opciones principales de la Federación Peruana de Fútbol para ser el nuevo entrenador de la Blanquirroja. Si bien no desechó al 100% esta alternativa, lo cierto es que Perú se encuentra buscando un hombre de otras características para luchar en las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2030.

Óscar Ibáñez ya tiene reemplazo en la selección peruana

En L1 MAX, aseguraron que Carlos Silvestri es quien tiene más posibilidades de ser el director técnico interino de la selección peruana únicamente para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre. Es decir, será el reemplazo de Óscar Ibáñez pero solo para los duelos de este año, luego se definirá quién tomará el puesto de entrenador en la Blanquirroja.

