Las dos sedes confirmadas que eligió la selección peruana para las Eliminatorias 2030

La selección peruana cierra este martes su participación en las Eliminatorias 2026 ante Paraguay en el Estadio Nacional, pero en tienda Bicolor también se está comenzando a ver el futuro inmediato, por lo que en las últimas horas se ha revelado la decisión que se ha tomado desde la FPF con respecto a la localía del combinado nacional en el siguiente proceso clasificatorio al Mundial.

Hace unos días, Líbero soltó la primicia que en la federación se estaba contemplando la posibilidad de que la Blanquirroja sea local en Cusco, y esto fue confirmado por el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que la ciudad imperial será inscrita junto a Lima, pero como sede alternativa, para las Eliminatorias 2030.

"Es confirmado que la FPF va a inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y al Estadio inca Garcilaso de la Vega Cusco van a ser las sedes para jugar no todos los partidos, sino determinados duelos: ante Argentina, Brasil y podría ser Uruguay y Paraguay", señaló en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Perú jugará en Cusco contra Argentina y Brasil

Es preciso señalar que el recinto deportivo que inscribirá la FPF ante la Conmebol al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto deportivo ubicado a 3399 m. s. n. m., y que solo lo utilizará cuando le toque jugar en condición de local ante Brasil y Argentina, pero también podría definir a Uruguay y Paraguay como rivales para llevar al 'Ombligo del Mundo'.

La selección peruana jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega algunos partidos de la próxima Eliminatoria. Foto: Composición GLR

Es preciso señalar que Cusco se une a la lista de ciudades peruanas que albergarán un partido de la selección nacional en su historia, siendo esta la primera vez que la eligieron como sede. Otras partes del país donde el 'Equipo de Todos' se ha presentado son Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Moquegua y Tacna.

¿Cuál será la sede de la selección peruana en Lima para las Eliminatorias 2030?

La Bicolor también jugará la gran mayoría de partidos de las próximas Eliminatorias Sudamericanas en la capital Lima. Aunque no se ha ahondado en el tema, se podría deducir que el recinto elegido será el Estadio Nacional, pero otra posibilidad podría ser el Monumental de Universitario.