Se paraliza el mundo con El Clásico de España entre Real Madrid vs Barcelona. Además, las grandes ligas del mundo continúan con su habitual calendario. Para ello, aquí te dejamos la programación oficial de los partidos más importantes de hoy domingo 26 de octubre.
Partido de hoy en Liga 1
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Sporting Cristal vs Los Chankas
|L1 Max, Fanatiz
|13:15
|UTC vs Alianza Universidad
|L1 Max, Fanatiz
|15:30
|ADT vs Universitario
|L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Melgar vs Sport Huancayo
|L1 Max, Fanatiz
Partido de hoy en Premier League
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
|Disney+
|9:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Disney+
|9:00
|Wolverhampton vs Burnley
|Disney+
|9:00
|Arsenal vs Crystal Palace
|Disney+
|11:30
|Everton vs Tottenham
|ESPN2, Disney+
Partido de hoy en La Liga
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Mallorca vs Levante
|DIRECTV Sports, DGO
|10:15
|Real Madrid vs Barcelona
|ESPN, Disney+
|12:30
|Osasuna vs Celta de Vigo
|Disney+
|15:00
|Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés
|DIRECTV Sports, DGO
Partido de hoy en Serie A
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Torino vs Genoa
|ESPN, Disney+
|9:00
|Sassuolo vs Roma
|Disney+, Zapping
|9:00
|Hellas Verona vs Cagliari
|Disney+
|12:00
|Fiorentina vs Bologna
|Disney+
|14:45
|Lazio vs Juventus
|ESPN2, Disney+
Partido de hoy en Bundesliga
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Bayer Leverkusen vs Freiburg
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Stuttgart vs Mainz 05
|Disney+
Partido de hoy en Ligue 1
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Lille vs Metz
|Disney+
|11:15
|Angers SCO vs Lorient
|Disney+
|11:15
|Rennes vs Nice
|Disney+
|11:15
|Auxerre vs Le Havre
|Disney+
|14:45
|Lyon vs Strasbourg
|Disney+
Partido de hoy en Primeira Liga
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Estoril vs Nacional
|10:30
|Famalicão vs Vitória Guimarães
|GolTV, Disney+
|13:00
|Tondela vs Sporting CP
|GolTV, Disney+
|15:30
|Sporting Braga vs Casa Pia
Partido de hoy en Brasileirão
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Grêmio vs Juventude
|Fanatiz, SporTV, Globo, Premiere
|14:00
|Botafogo vs Santos
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|16:30
|RB Bragantino vs Vasco da Gama
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|18:30
|Palmeiras vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, Canal 13, Globoplay
Partido de hoy en Primera Division Chile
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|U Católica vs U de Chile
|max chile, TNT Sports Premium
|14:00
|Cobresal vs Unión Española
|max chile, TNT Sports Premium
|16:30
|Unión La Calera vs Ñublense
|max chile, TNT Sports Premium
|16:30
|O'Higgins vs Coquimbo Unido
|max chile, TNT Sports Premium
Partido de hoy en Primera A Colombia
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Atlético Nacional vs Medellín
|Win+ Futbol, Win Play
Partido de hoy en Primera A Ecuador
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Cuniburo vs Técnico Universitario
|Canal del Futbol, Zapping
|15:30
|El Nacional vs Macará
|Canal del Futbol, Zapping
|18:00
|Emelec vs Delfin
|Canal del Futbol, Zapping
Partido de hoy en Primera Division Paraguay
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Olimpia vs Guaraní
|Tigo Sports
|18:00
|Deportivo Recoleta vs Libertad
|Tigo Sports
Partido de hoy en Primera Division Uruguay
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Danubio vs River Plate
|Disney+, VTV+
|14:00
|Liverpool vs Progreso
|Disney+, VTV+
|16:30
|Wanderers vs Nacional
|GolTV, Disney+, VTV+
|19:00
|Miramar Misiones vs Boston River
|GolTV, Disney+, VTV+
Partido de hoy en Primera División Venezuela
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Carabobo vs Deportivo Táchira
|18:30
|Metropolitanos vs Caracas
Partido de hoy en Eredivisie
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|6:15
|Twente vs Ajax
|ESPN2, Disney+
|8:30
|Feyenoord vs PSV
|Disney+
|10:45
|AZ vs Utrecht
|Disney+
|14:00
|Go Ahead Eagles vs Excelsior
|Disney+
Partido de hoy en MLS
|HORA
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Philadelphia Union vs Chicago Fire
|MLS Season Pass, Fox Sports1
|18:30
|Vancouver Whitecaps vs Dallas
|MLS Season Pass
|20:30
|San Diego vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.