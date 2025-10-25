0
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 26 de octubre: dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo para este domingo 26 de octubre. Real Madrid vs Barcelona disputan el duelo más importante del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 26 de octubre
Programación de partidos en vivo para este domingo 26 de octubre | FOTO: LIBERO
Se paraliza el mundo con El Clásico de España entre Real Madrid vs Barcelona. Además, las grandes ligas del mundo continúan con su habitual calendario. Para ello, aquí te dejamos la programación oficial de los partidos más importantes de hoy domingo 26 de octubre.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan por LaLiga

Partido de hoy en Liga 1

HORAPARTIDOSTV
11:00Sporting Cristal vs Los ChankasL1 Max, Fanatiz
13:15UTC vs Alianza UniversidadL1 Max, Fanatiz
15:30ADT vs UniversitarioL1 Max, Fanatiz
18:00Melgar vs Sport HuancayoL1 Max, Fanatiz

Partido de hoy en Premier League

HORAPARTIDOSTV
9:00AFC Bournemouth vs Nottingham ForestDisney+
9:00Aston Villa vs Manchester CityDisney+
9:00Wolverhampton vs BurnleyDisney+
9:00Arsenal vs Crystal PalaceDisney+
11:30Everton vs TottenhamESPN2, Disney+

Partido de hoy en La Liga

HORAPARTIDOSTV
8:00Mallorca vs LevanteDIRECTV Sports, DGO
10:15Real Madrid vs BarcelonaESPN, Disney+
12:30Osasuna vs Celta de VigoDisney+
15:00Rayo Vallecano vs Deportivo AlavésDIRECTV Sports, DGO

Partido de hoy en Serie A

HORAPARTIDOSTV
6:30Torino vs GenoaESPN, Disney+
9:00Sassuolo vs RomaDisney+, Zapping
9:00Hellas Verona vs CagliariDisney+
12:00Fiorentina vs BolognaDisney+
14:45Lazio vs JuventusESPN2, Disney+

Partido de hoy en Bundesliga

HORAPARTIDOSTV
9:30Bayer Leverkusen vs FreiburgESPN2, Disney+
11:30Stuttgart vs Mainz 05Disney+

Partido de hoy en Ligue 1

HORAPARTIDOSTV
9:00Lille vs MetzDisney+
11:15Angers SCO vs LorientDisney+
11:15Rennes vs NiceDisney+
11:15Auxerre vs Le HavreDisney+
14:45Lyon vs StrasbourgDisney+

Partido de hoy en Primeira Liga

HORAPARTIDOSTV
10:30Estoril vs Nacional
10:30Famalicão vs Vitória GuimarãesGolTV, Disney+
13:00Tondela vs Sporting CPGolTV, Disney+
15:30Sporting Braga vs Casa Pia

Partido de hoy en Brasileirão

HORAPARTIDOSTV
14:00Grêmio vs JuventudeFanatiz, SporTV, Globo, Premiere
14:00Botafogo vs SantosFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
16:30RB Bragantino vs Vasco da GamaFanatiz, SporTV, Premiere
18:30Palmeiras vs CruzeiroFanatiz, Premiere, Canal 13, Globoplay

Partido de hoy en Primera Division Chile

HORAPARTIDOSTV
10:30U Católica vs U de Chilemax chile, TNT Sports Premium
14:00Cobresal vs Unión Españolamax chile, TNT Sports Premium
16:30Unión La Calera vs Ñublensemax chile, TNT Sports Premium
16:30O'Higgins vs Coquimbo Unidomax chile, TNT Sports Premium

Partido de hoy en Primera A Colombia

HORAPARTIDOSTV
18:30Atlético Nacional vs MedellínWin+ Futbol, Win Play

Partido de hoy en Primera A Ecuador

HORAPARTIDOSTV
13:00Cuniburo vs Técnico UniversitarioCanal del Futbol, Zapping
15:30El Nacional vs MacaráCanal del Futbol, Zapping
18:00Emelec vs DelfinCanal del Futbol, Zapping

Partido de hoy en Primera Division Paraguay

HORAPARTIDOSTV
15:30Olimpia vs GuaraníTigo Sports
18:00Deportivo Recoleta vs LibertadTigo Sports

Partido de hoy en Primera Division Uruguay

HORAPARTIDOSTV
11:30Danubio vs River PlateDisney+, VTV+
14:00Liverpool vs ProgresoDisney+, VTV+
16:30Wanderers vs NacionalGolTV, Disney+, VTV+
19:00Miramar Misiones vs Boston RiverGolTV, Disney+, VTV+

Partido de hoy en Primera División Venezuela

HORAPARTIDOSTV
16:30Carabobo vs Deportivo Táchira
18:30Metropolitanos vs Caracas

Partido de hoy en Eredivisie

HORAPARTIDOSTV
6:15Twente vs AjaxESPN2, Disney+
8:30Feyenoord vs PSVDisney+
10:45AZ vs UtrechtDisney+
14:00Go Ahead Eagles vs ExcelsiorDisney+

Partido de hoy en MLS

HORAPARTIDOSTV
16:30Philadelphia Union vs Chicago FireMLS Season Pass, Fox Sports1
18:30Vancouver Whitecaps vs DallasMLS Season Pass
20:30San Diego vs Portland TimbersMLS Season Pass

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

