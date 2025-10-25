- Hoy:
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona y qué canal transmite el Clásico de España por LaLiga?
Conoce dónde ver la transmisión del Real Madrid vs Barcelona por la fecha 10 de LaLiga EN DIRECTO desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid recibirá a Barcelona este domingo 26 de octubre en una nueva edición del Clásico de España por la fecha 10 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. Este partido más importante de la jornada promete muchas emociones en los hinchas, por ello, conoce a continuación todos los detalles para que no te pierdas de este encuentro.
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona?
El partido entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga será transmitido EN VIVO por ESPN para el Perú y el resto de Sudamérica, y mediante la plataforma de streaming Disney+. En España por DAZN.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Barcelona
Para poder ver el partido Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 10 de LaLiga, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium, ESPN Colombia
- España: Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
¿Cómo ver Real Madrid vs Barcelona por internet?
El partido entre Real Madrid y Barcelona lo puedes ver vía streaming por Disney Plus, plataforma que tiene presencia a nivel mundial.
¿Cómo llegan Real Madrid vs Barcelona?
Real Madrid llega a este partido como líder de LaLiga con 24 puntos tras haber conseguidos importantes triunfos, por ello, aprovecharán su condición de local para mantenerse en el camino de la victoria, conscientes que al frente tendrán a un duro rival que no se guardará nada. Los merengues quieren cobrarse la revancha de haber perdidos clásicos la temporada pasada.
Por su parte, Barcelona marcha en segundo lugar con 22 unidades. Su último triunfo en el campeonato español fue sobre Girona, pero cayó frente a Sevilla la jornada anterior, perdiendo puntos importantes que no lo dejaron en la cima luego de haber conseguido siete victorias. De esta manera, el cotejo promete ser de pronóstico reservado.
