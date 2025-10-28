- Hoy:
Partidos EN VIVO, hoy miércoles 29 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este miércoles 29 de octubre. Se juegan los duelos de vuelta de la Copa Libertadores. ¿Qué otros torneos importantes se disputan?
Este miércoles 29 de octubre se define al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. Además, en Europa se disputará la Copa del Rey, Copa Alemana, Serie A, Ligue 1, entre otros torneos importantes. Para ello, aquí te dejamos la programación de las grandes ligas. Revisa el horario y canal de transmisión de cada encuentro.
Partidos de hoy Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Roma vs Parma
|Disney+, Zapping
|12:30
|Como vs Hellas Verona
|Disney+
|12:30
|Juventus vs Udinese
|Disney+
|14:45
|Bologna vs Torino
|Disney+
|14:45
|Genoa vs Cremonese
|Disney+
|14:45
|Inter vs Fiorentina
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Nice vs Lille
|Disney+
|13:00
|Metz vs Lens
|Disney+
|13:00
|Lorient vs PSG
|ESPN2, Disney+
|13:00
|Le Havre vs Brest
|Disney+
|15:05
|Toulouse vs Rennes
|Disney+
|15:05
|Paris vs Lyon
|Disney+, Zapping
|15:05
|Marsella vs Angers
|Disney+
|15:05
|Nantes vs Monaco
|ESPN2, Disney+
|15:05
|Strasbourg vs Auxerre
|Disney+
Partidos de hoy League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Wolverhampton vs Chelsea
|Disney+
|14:45
|Swansea City vs Manchester City
|Disney+
|14:45
|Liverpool vs Crystal Palace
|Disney+, Zapping
|14:45
|Arsenal vs Brighton
|Disney+, Zapping
|15:00
|Newcastle vs Tottenham
|Disney+
Partidos de hoy Copa Alemana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Greuther Fürth vs Kaiserslautern
|12:00
|Illertissen vs Magdeburg
|12:00
|Mainz 05 vs Stuttgart
|Disney+
|12:00
|Paderborn vs Bayer Leverkusen
|Disney+
|14:45
|Köln vs Bayern München
|Disney+
|14:45
|Union Berlin vs Arminia Bielefeld
|14:45
|Darmstadt 98 vs Schalke 04
|14:45
|Fortuna Düsseldorf vs Freiburg
|Disney+
Partidos de hoy Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Poblense vs Sabadell
|13:00
|CD Sant Jordi vs Osasuna
|Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV
|13:00
|Mutilvera vs Real Zaragoza
|Aragón TV
|13:00
|Ebro vs Tarazona
|Aragón TV
|13:00
|Los Garres vs Elche
|Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
|13:30
|La Unión Atlético vs Ceuta
|14:00
|Navalcarnero vs Mérida AD
|14:00
|Atlético Astorga vs Mirandés
|14:00
|Caudal vs Sporting Gijón
|14:00
|Lorca Deportiva vs Almería
|14:00
|Náxara vs Eibar
|14:00
|Numancia vs Arenas de Getxo
|14:00
|Portugalete vs Real Valladolid
|14:00
|Sant Andreu vs Teruel
|Aragón TV
|14:00
|Sant Just vs Mallorca
|Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 3
|14:00
|Cieza vs Córdoba
|14:00
|Azuaga vs Leganés
|14:00
|Torrent vs Juventud Torremolinos
|14:30
|Puente Genil vs Cartagena
|14:30
|Reddis vs Europa
|14:30
|UD Ourense vs Pontevedra
|tvG2
|15:00
|Yuncos vs Rayo Vallecano
|Disney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
|15:00
|Lucena vs Villarreal
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones
|15:00
|Real Jaén vs Eldense
|15:00
|Quintanar del Rey vs Ibiza
Partidos de hoy Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Bolívar vs Aurora
|Futbol Canal
Partidos de hoy Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Fluminense vs Ceará
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|La Equidad vs Fortaleza CEIF
|Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
|18:10
|Medellín vs Atlético Bucaramanga
|Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
|18:10
|Junior vs Santa Fe
|Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
|20:20
|Millonarios vs Once Caldas
|Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Partidos de hoy Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Racing Club vs Flamengo
|TyC Sports, ESPN, Globo, Telefe
Partidos de hoy Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:45
|Plaza Amador vs Sporting San Miguelito
|Disney+
|21:36
|Xelajú vs Real España
|Disney+
Partidos de hoy MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:30
|Los Angeles FC vs Austin
|MLS Season Pass
Partidos de hoy Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Peñarol vs Plaza Colonia
|GolTV, Disney+
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
