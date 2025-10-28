0

Partidos EN VIVO, hoy miércoles 29 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este miércoles 29 de octubre. Se juegan los duelos de vuelta de la Copa Libertadores. ¿Qué otros torneos importantes se disputan?

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para el miércoles 29 de octubre
Programación de partidos en vivo para el miércoles 29 de octubre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este miércoles 29 de octubre se define al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. Además, en Europa se disputará la Copa del Rey, Copa Alemana, Serie A, Ligue 1, entre otros torneos importantes. Para ello, aquí te dejamos la programación de las grandes ligas. Revisa el horario y canal de transmisión de cada encuentro.

Racing buscará clasificarse a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Racing vs. Flamengo y qué canal transmite el partido de la Libertadores?

Partidos de hoy Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Roma vs ParmaDisney+, Zapping
12:30Como vs Hellas VeronaDisney+
12:30Juventus vs UdineseDisney+
14:45Bologna vs TorinoDisney+
14:45Genoa vs CremoneseDisney+
14:45Inter vs FiorentinaDisney+, Zapping

Partidos de hoy Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Nice vs LilleDisney+
13:00Metz vs LensDisney+
13:00Lorient vs PSGESPN2, Disney+
13:00Le Havre vs BrestDisney+
15:05Toulouse vs RennesDisney+
15:05Paris vs LyonDisney+, Zapping
15:05Marsella vs AngersDisney+
15:05Nantes vs MonacoESPN2, Disney+
15:05Strasbourg vs AuxerreDisney+

Partidos de hoy League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Wolverhampton vs ChelseaDisney+
14:45Swansea City vs Manchester CityDisney+
14:45Liverpool vs Crystal PalaceDisney+, Zapping
14:45Arsenal vs BrightonDisney+, Zapping
15:00Newcastle vs TottenhamDisney+

Partidos de hoy Copa Alemana

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Greuther Fürth vs Kaiserslautern
12:00Illertissen vs Magdeburg
12:00Mainz 05 vs StuttgartDisney+
12:00Paderborn vs Bayer LeverkusenDisney+
14:45Köln vs Bayern MünchenDisney+
14:45Union Berlin vs Arminia Bielefeld
14:45Darmstadt 98 vs Schalke 04
14:45Fortuna Düsseldorf vs FreiburgDisney+

Partidos de hoy Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Poblense vs Sabadell
13:00CD Sant Jordi vs OsasunaDisney+, Movistar+, M+ LALIGA TV
13:00Mutilvera vs Real ZaragozaAragón TV
13:00Ebro vs TarazonaAragón TV
13:00Los Garres vs ElcheDisney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
13:30La Unión Atlético vs Ceuta
14:00Navalcarnero vs Mérida AD
14:00Atlético Astorga vs Mirandés
14:00Caudal vs Sporting Gijón
14:00Lorca Deportiva vs Almería
14:00Náxara vs Eibar
14:00Numancia vs Arenas de Getxo
14:00Portugalete vs Real Valladolid
14:00Sant Andreu vs TeruelAragón TV
14:00Sant Just vs MallorcaDisney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 3
14:00Cieza vs Córdoba
14:00Azuaga vs Leganés
14:00Torrent vs Juventud Torremolinos
14:30Puente Genil vs Cartagena
14:30Reddis vs Europa
14:30UD Ourense vs PontevedratvG2
15:00Yuncos vs Rayo VallecanoDisney+, Movistar+, M+ LALIGA TV 2
15:00Lucena vs VillarrealMovistar+, Movistar Liga de Campeones
15:00Real Jaén vs Eldense
15:00Quintanar del Rey vs Ibiza

Partidos de hoy Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Bolívar vs AuroraFutbol Canal

Partidos de hoy Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Fluminense vs CearáFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00La Equidad vs Fortaleza CEIFWin+ Futbol, Win Play, Fanatiz
18:10Medellín vs Atlético BucaramangaWin+ Futbol, Win Play, Fanatiz
18:10Junior vs Santa FeWin+ Futbol, Win Play, Fanatiz
20:20Millonarios vs Once CaldasWin+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Partidos de hoy Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Racing Club vs FlamengoTyC Sports, ESPN, Globo, Telefe

Partidos de hoy Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
18:45Plaza Amador vs Sporting San MiguelitoDisney+
21:36Xelajú vs Real EspañaDisney+

Partidos de hoy MLS

HORARIOPARTIDOSTV
21:30Los Angeles FC vs AustinMLS Season Pass

Partidos de hoy Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Peñarol vs Plaza ColoniaGolTV, Disney+

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Pedro Gallese está lejos del Orlando City y hay interesados: "Preguntan por su situación"

  2. Piero Quispe paraliza las redes con inesperada publicación por el tricampeonato de Universitario

  3. Al Nassr de Ronaldo cayó 2-1 ante Al Ittihad y quedó fuera de la Copa del Rey de Campeones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano