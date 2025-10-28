Racing vs Flamengo EN VIVO por semifinal de Copa Libertadores: pronóstico, horario y dónde ver

Momento de definir al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. Racing y Flamengo tienen una cita en el Cilindro de Avellaneda este miércoles 27 de octubre a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Argentina y Brasil). La transmisión de estos 90 minutos va por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.

Ambos elencos darán todo de sí en busca de la clasificación a la gran final de la Libertadores que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, Perú. La ventaja la tiene el cuadro del 'Mengao' tras el 1-0 logrado en el Estadio Maracaná a causa del autogol de Marcos Rojo. Ahora, todo se definirá en Avellaneda con más de 55 mil hinchas de la 'Academia' en el Cilindro.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana busca elevar su palmarés y hacerse con la Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Costas tienen hambre de gloria y ahora contarán con el fiel apoyo de su afición para remontar esta llave que será muy dura para el equipo local. Al frente tendrán a un Flamengo que viene de caer en el Brasileirao, por lo que ahora tratará de levantar cabeza en esta semifinal.

Por el lado de Racing, no jugó su partido de la reciente jornada del Clausura, por lo que ha quedado totalmente concentrado de lleno para el choque ante Flamengo. El cuadro de la 'Academia' anda lejos de la zona de clasificación a los Playoffs del Clausura, por lo que es evidente que el foco está en la Copa Libertadores.

La 'Academia' no ha sido muy regular en condición de local, pero ha ganado 4 de sus 5 partidos de local que ha jugado en Copa Libertadores. Solo cayó ante Atlético Bucaramanga por fase de grupos del mencionado certamen, pero luego de ello ha conseguido triunfos ante rivales como Colo Colo, Fortaleza, Peñarol y Vélez Sarsfield.

Flamengo y Racing definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo juega Racing vs Flamengo?

El partido entre Racing vs Flamengo se juega este miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2025. La llave no está definida, por lo que ambos elencos darán todo de sí en los 90 minutos restantes.

¿A qué hora juega Racing vs Flamengo?

Este compromiso entre Racing vs Flamengo inicia a partir de las 19:30 horas locales (21:30 horas de Argentina y Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:30 horas

¿Dónde ver Racing vs Flamengo?

El partido de Copa Libertadores entre Racing vs Flamengo se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming de Disney Plus el cual puedes verlo mediante tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV.

Racing vs Flamengo: canales de transmisión

Estos son los canales oficiales, por país, para ver la transmisión de los 90 minutos en esta semifinal de la Copa Libertadores 2025:

Argentina: ESPN, Telefe, FOX Sports, ESPN Premium

Bolivia: TyC Sports, ESPN

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Paramount+, Sky+, Globo

Chile: TyC Sports

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, TyC Sports, Disney+

México: ESPN 2, Disney+

España: Movistar+, LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports Connect

Racing vs Flamengo: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Flamengo se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS RACING EMPATE FLAMENGO Betsson 2.98 3.25 2.32 Betano 3.15 3.25 2.35 Bet365 3.00 3.40 2.30 1XBet 3.21 3.31 2.33 Doradobet 3.20 3.25 2.36

Posibles alineaciones Racing vs Flamengo

Racing: Cambeses, Martirena Torres, Colombo, Sosa, Rojo, Rojas, Almendra, Zuculini, Solari, Conechny y Adrián Martínez.

Flamengo: Rossi, Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Varela, Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araujo y Pedro.