Flamengo vs Racing EN VIVO por semifinal de Copa Libertadores: horario, pronóstico y dónde ver

Río de Janeiro quedó listo para lo que será una emocionante semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Flamengo vs Racing se verán las caras este miércoles 22 de octubre a partir de las 19:30 horas locales de Perú o 21:30 horas de Brasil y Argentina. Ambos elencos dejarán la vida en el campo de juego para tomar ventaja y pensar en la gran final del certamen Conmebol.

Antesala del partido Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025

¡De candela! Flamengo llega a esta cita luego de imponerse ante Estudiantes de La Plata en los cuartos de final del torneo. El 'Mengao' tuvo una campaña para la historia, y tras haber mejorado en los últimos encuentros, los brasileños apuntan a hacerse fuertes en su fortín frente a su similar de Argentina.

Con Agustín Driussi como una de las grandes figuras en el 'Rubro-Negro', el equipo dirigido por el joven entrenador Filipe Luiz tendrá la misión de seguir por la senda del triunfo en el plano internacional, después de haber derrotado por 3-2 a Palmeiras en la jornada 29 del Brasileirao 2025. Giorgian de Arrascaeta, Jorginho y Pedro fueron los héroes del partido.

Bajo ese escenario, post compromiso, el DT aprovechó en elogiar de gran manera al volante chileno Erick Pulgar, quien volvió a sumar minutos con el 'Fla'. "Siempre ha sido, como les he dicho, un pilar del equipo, siempre lo ha sido para mí. Es un jugador clave, un líder tanto dentro como fuera del campo", sostuvo a la prensa.

De otro lado, recientemente Racing de Gustavo Costas hizo lo propio y logró vencer por 1-0 a Aldosivi en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, gracias al tanto de Luciano Vietto. El triunfo permite que la 'Academia' siga con la moral a tope, y busque dar la sorpresa en el Maracaná por la ida de la semifinal de la Libertadores.

Como se recuerda, el elenco gaucho accedió a esta llave luego de eliminar a Vélez Sarfield, por lo que hoy en día, el reconocido estratega está totalmente enfocado en llegar hasta la gran final. Así lo manifestó en conferencia de prensa luego de ganar al 'Tiburón'.

"¿Cómo vamos a tener miedo? Nos fuimos a la B, cuando volvimos nos alquilaron y después dejamos de existir. Ahora estamos en semifinales, hay que estar contentos y orgullosos e ir a buscar la Copa (Libertadores)", señaló Costas.

¿Cuándo juega Flamengo vs Racing?

De acuerdo a la programación oficial de Conmebol, el duelo que afrontarán Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025 quedó pactado para jugarse este miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo vs Racing jugarán por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing?

El partido entre Flamengo vs Racing por la primera semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2025 dará comienzo a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas de Brasil y Argentina. Repasa la guía de horarios en los demás países de Sudamérica.

México: 19.30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Flamengo vs Racing EN VIVO?

No te pierdas la transmisión del partido, Flamengo vs Racing EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2025 a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming de Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney Plus Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Brasil: Globoplay, Zapping, ClaroTV+, Paramount+, Sky+, Globo

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Ecuador: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN

Internacional: Bet365

México: Disney Premium México, ESPN2

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, inter, TyC Sports Internacional, ESPN

Perú: Disney+ Premium, inter, TyC Sports Internacional, ESPN

Venezuela: Disney+ Premium, inter, TyC Sports Internacional, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Flamengo vs Racing: pronóstico y apuestas del partido

Sobre el papel, Flamengo parte totalmente como favorito sobre Racing por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Casas de Apuestas Flamengo Empate Racing Betsson 1.35 4.70 8.80 Betano 1.40 4.80 9.50 Bet365 1.38 4.75 8.50 1xBET 1.40 4.61 9.20 Coolbet 1.40 4.60 8.50

Flamengo vs Racing: posibles alineaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; Maravilla Martínez.

Flamengo: últimos 5 partidos

Flamengo 3-2 Palmeiras

Botafogo 0-3 Flamengo

Bahía 1-0 Flamengo

Flamengo 0-0 Cruzeiro

Corinthians 1-2 Flamengo

Racing: últimos 5 partidos

Racing 1-0 Aldosivi

Banfield 1-3 Racing

Racing 0-0 Independiente Rivadavia

Racing 0-1 River Plate

Racing 0-0 Independiente

¿Dónde jugarán Flamengo vs Racing?

El Estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil será el recinto deportivo donde se enfrenten Flamengo vs Racing por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. Aquel escenario cuenta con capacidad para recibir a 78.838 hinchas.