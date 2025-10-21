0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Tabla de posiciones Liga MX: partidos y resultados de la jornada 14 del Apertura

Mira cómo está la tabla de posiciones de la Liga MX y todos los resultados de la jornada 14 del torneo Apertura 2025. América vs Puebla abren la fecha hoy martes.

Sandra Morales
Así marcha la tabla de posiciones del Apertura de la Liga MX
Así marcha la tabla de posiciones del Apertura de la Liga MX | FOTO: LIBERO
La Liga MX entró a la recta final y para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de la jornada 14 del Apertura. Además, mira cómo marcha la tabla de posiciones al término de cada cotejo. Hoy martes se enfrentan el América vs Puebla, mientras que Pumas vs San Luis será el encuentro que cierre la fecha este miércoles.

América vs. Puebla EN VIVO.

PUEDES VER: América vs. Puebla EN VIVO por TUDN: hora, alineaciones y dónde ver la Liga MX

Liga MX: tabla de posiciones

EQUIPOSPJDGPTS
Toluca132331
Cruz Azul13828
América131427
Monterrey13627
Tigres131426
Pachuca13321
Tijuana13920
Chivas Guadalajara13220
Juárez13-119
Pumas13-414
San Luis13-113
Santos13-613
Atlas13-813
León13-1212
Mazatlán13-811
Querétaro13-1111
Necaxa13-129
Puebla13-188

Partidos Liga MX: resultados fecha 14

Martes 21

  • 8:00 p. m. América vs Puebla
  • 8:00 p. m. Necaxa vs Cruz Azul
  • 10:00 p. m. Mazatlán vs Santos
  • 10:05 p. m. Monterrey vs Juárez

Miércoles 22

  • 8:00 p. m. Pachuca vs Tigres
  • 8:00 p. m. Querétaro vs Chivas Guadalajara
  • 10:00 p. m. Atlas vs León
  • 10:00 p. m. Tijuana vs Toluca
  • 10:05 p. m. Pumas vs San Luis

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

