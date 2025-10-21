- Hoy:
Tabla de posiciones Liga MX: partidos y resultados de la jornada 14 del Apertura
Mira cómo está la tabla de posiciones de la Liga MX y todos los resultados de la jornada 14 del torneo Apertura 2025. América vs Puebla abren la fecha hoy martes.
La Liga MX entró a la recta final y para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de la jornada 14 del Apertura. Además, mira cómo marcha la tabla de posiciones al término de cada cotejo. Hoy martes se enfrentan el América vs Puebla, mientras que Pumas vs San Luis será el encuentro que cierre la fecha este miércoles.
Liga MX: tabla de posiciones
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|Toluca
|13
|23
|31
|Cruz Azul
|13
|8
|28
|América
|13
|14
|27
|Monterrey
|13
|6
|27
|Tigres
|13
|14
|26
|Pachuca
|13
|3
|21
|Tijuana
|13
|9
|20
|Chivas Guadalajara
|13
|2
|20
|Juárez
|13
|-1
|19
|Pumas
|13
|-4
|14
|San Luis
|13
|-1
|13
|Santos
|13
|-6
|13
|Atlas
|13
|-8
|13
|León
|13
|-12
|12
|Mazatlán
|13
|-8
|11
|Querétaro
|13
|-11
|11
|Necaxa
|13
|-12
|9
|Puebla
|13
|-18
|8
Partidos Liga MX: resultados fecha 14
Martes 21
- 8:00 p. m. América vs Puebla
- 8:00 p. m. Necaxa vs Cruz Azul
- 10:00 p. m. Mazatlán vs Santos
- 10:05 p. m. Monterrey vs Juárez
Miércoles 22
- 8:00 p. m. Pachuca vs Tigres
- 8:00 p. m. Querétaro vs Chivas Guadalajara
- 10:00 p. m. Atlas vs León
- 10:00 p. m. Tijuana vs Toluca
- 10:05 p. m. Pumas vs San Luis
