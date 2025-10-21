Tabla de posiciones Liga MX: partidos y resultados de la jornada 14 del Apertura

La Liga MX entró a la recta final y para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de la jornada 14 del Apertura. Además, mira cómo marcha la tabla de posiciones al término de cada cotejo. Hoy martes se enfrentan el América vs Puebla, mientras que Pumas vs San Luis será el encuentro que cierre la fecha este miércoles.

Liga MX: tabla de posiciones

EQUIPOS PJ DG PTS Toluca 13 23 31 Cruz Azul 13 8 28 América 13 14 27 Monterrey 13 6 27 Tigres 13 14 26 Pachuca 13 3 21 Tijuana 13 9 20 Chivas Guadalajara 13 2 20 Juárez 13 -1 19 Pumas 13 -4 14 San Luis 13 -1 13 Santos 13 -6 13 Atlas 13 -8 13 León 13 -12 12 Mazatlán 13 -8 11 Querétaro 13 -11 11 Necaxa 13 -12 9 Puebla 13 -18 8

Partidos Liga MX: resultados fecha 14

Martes 21

8:00 p. m. América vs Puebla

8:00 p. m. Necaxa vs Cruz Azul

10:00 p. m. Mazatlán vs Santos

10:05 p. m. Monterrey vs Juárez

Miércoles 22