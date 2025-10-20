¿A que hora juega América vs Puebla y quién transmite partido de Liga MX Apertura 2025?

0
América y Puebla se enfrentan por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. Revisa aquí a qué hora juegan y dónde ver en vivo este emocionante duelo del fútbol mexicano.

Luis Blancas
¿A que hora juega América vs Puebla y dónde ver el partido por Liga MX Apertura 2025?
América jugará contra Puebla este martes 21 de octubre por la fecha 14 del Apertura de la Liga MX 2025. Este encuentro se disputará en el Estadio Banorte y promete demasiado goles y jugadas de peligro. Por eso te presentamos a qué hora y en dónde ver el partido de la jornada.

¿A qué hora juega América vs Puebla?

Repasa los horarios para ver el duelo entre América vs Puebla según la ubicación geográfica:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 08:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay: 10:00 p.m.
  • México: 7:00 p.m.
  • Estados Unidos: 9:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 6:00 p.m. (Los Ángeles)
  • España: 3:00 a.m. (22 de octubre de 2025)

¿Dónde ver América vs Puebla por Liga MX?

  • Brasil: SportyNext
  • Costa Rica: ViX
  • República Dominicana: ViX
  • México: ViX y Amazon Prime
  • Estados Unidos: TUDN, ViX y Amazon Prime
  • Internacional: Youtube
  • Panamá: VíX

América vs Puebla: previa del partido

América y Puebla buscarán lograr una victoria para recuperarse de las derrotas sufridas en la última jornada, cuando se enfrenten en la fecha 14 del Apertura de la Liga MX.

Quien llega mejor a este encuentro es América, quienes lograron 3 victorias, 1 empate y 1 derrota durante sus últimos cinco partidos en la liga local. Lograron vencer a Santos Laguna, Pumas UNAM y Atlético de San Luis, mientras que perdieron ante Cruz Azul y empataron con Guadalajara.

Mientras que por el lado de Puebla, llegan al duelo contra América con 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate en la Liga MX 2025. El equipo visitante perdió ante Necaxa, Guadalajara y Querétaro, lograron empatar con Pachuca y solo vencieron a Tijuana. Esto significa que América lleva la ventaja para lograr una victoria, tanto por sus últimos encuentros como por jugar en casa.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

