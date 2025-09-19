Ex promesa de la Liga MX expresó su deseo de llegar a Universitario: "Mi casa"

Universitario de Deportes sigue enfocado en lograr el título nacional de la Liga 1 este 2025, por ello, lucha cada fecha como una verdadera final lo que le permitió ser unos de los líderes de la tabla de posiciones y principal candidato. En ese contexto, y en medio del desarrollo del Torneo Clausura, un exfutbolista de la Liga MX expresó su deseo de ponerse la camiseta crema.

Cabe mencionar que el conjunto merengue se reforzó con importantes elementos para luchar por los objetivos de la temporada. Para sorpresa de los aficionados cremas, un jugador que estuvo en la Primera División de México dejó un contundente mensaje que captó la atención recientemente.

¿Universitario podrá contar con exjugador de la Liga MX?

“La 'U' siempre va a ser mi vida, mi casa, siempre veo los partidos y espero regresar pronto”, dijo el volante Piero Quispe a los medios de comunicación antes de viajar rumbo a Australia donde se unirá a las filas del Sydney FC. Cabe recordar que el mediocampista peruano estuvo hasta hace poco en Pumas UNAM de la Liga MX.

Piero Quispe lució su fútbol en la Liga MX

Su talento con camiseta de Universitario no solo ayudó a obtener el título de la Liga 1 en la temporada 2023, sino también entrar en la órbita de clubes del extranjero, fichando finalmente por el cuadro mexicano donde empezó a dar buenas impresiones en sus primeros partidos; sin embargo, cambió en el último año.

La posibilidad de volver a ponerse la camiseta de la ‘U’ es un deseo para el jugador. Aunque aún no ha expresado cuándo podría darse, lo cierto es que no deja de mostrar su amor por el club crema.

(Video: Jax Latin Media)

Piero Quispe: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Quispe tiene un valor en el mercado actual de 2,50 mill. €.