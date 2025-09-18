- Hoy:
Universitario cerca de lograr importante reconocimiento en la Copa Libertadores
Universitario de Deportes está cerca de conseguir un logro en la Copa Libertadores 2025 si River Plate pierde ante Palmeiras en Brasil.
En pleno momento clave de la temporada, y pensando únicamente en el Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario de Deportes se llevó una enorme sorpresa al conocer que puede conseguir un tremendo logro en la Copa Libertadores 2025 si es que River Plate pierde en el partido de vuelta por los octavos de final ante Palmeiras, en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.
Como sabemos, la 'U' quedó eliminado del torneo internacional en octavos de final tras perder por un marcador global de 4-0, aunque el duelo fue sentenciado de forma prematura tras la goleada en el Estadio Monumental. El 'Verdao' es el principal candidato para llevarse el título del campeonato Conmebol, ya que ha ganado prácticamente todos los partidos que ha disputado hasta el momento.
El logro de Universitario en Copa Libertadores
Resulta que Palmeiras terminó con puntaje perfecto la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, es decir con 18 puntos, y en octavos de final venció a Universitario en Ate y ahora en cuartos de final a River Plate 2-1 en Buenos Aires. Es decir, ningún club del continente ha podido con los brasileños hasta ahora, pero los cremas han sido el único en poder sacarle por lo menos un empate y en condición de visitante.
Universitario vs Palmeiras en Copa Libertadores.
Recordemos que en el duelo de vuelta el 'Verdao' salió un poco confiado por el resultado de la ida y el marcador fue un sorpresivo 0-0 en el Allianz Parque e incluso la 'U' se puso adelante gracias a un golazo de Jairo Concha, pero fue anulado por posición adelantada. De esta manera, los merengues son el único equipo al cual los de Sao Paulo no han podido ganarle en la presente edición del certamen.
Si River Plate pierde contra Palmeiras la próxima semana, Universitario se convertirá en el único club que hasta semifinales pudo resistir contra el 'Verdao' a lo largo de 90 minutos. Un logro que si bien no suma título, deja muy bien al equipo dirigido por Jorge Fossati a nivel internacional.
