¿Advertencia a Universitario? Figura de Cusco FC lanzó fuerte mensaje: "El equipo está..."

Cusco FC derrotó a Ayacucho FC por la fecha 9 del Torneo Clausura y tomó la punta de la tabla de posiciones, que hasta esta jornada estaba liderada por Universitario de Deportes. Tras el encuentro disputado en el Estadio Las Américas, el guardameta Pedro Díaz se pronunció al respecto.

Con este resultado del elenco cusqueño en condición de visita dio un paso muy importante en su deseo de campeonar esta segunda parte de temporada y luchar así por el título nacional. Sin embargo, son conscientes de que el camino no será fácil, pues deberán afrontar aún partidos complicados.

¿Qué dijo el arquero de Cusco FC tras el triunfo y liderato del Torneo Clausura?

“Dependíamos de nosotros mismos, hicimos el gol y luego supimos cerrar bien defensivamente. Tuvimos algunas desatenciones que pude salvar, pero para eso estoy. Es mi trabajo salvar los goles del equipo contrario y más de visita. Este año estoy teniendo buenas actuaciones gracias a Dios”, dijo el portero de Cusco FC, Pedro Díaz a las cámaras de L1 MAX.

Asimismo, el guardameta del cuadro cusqueño expresó la ambición que tiene el equipo en el Torneo Clausura, incluso conquistar el título nacional de la temporada, por ello, dejó un contundente mensaje.

“Estamos muy fuertes, queremos campeonar el Clausura y también llevarnos el título nacional. El equipo está para grandes cosas”, agregó el arquero que tuvo una buena labor ante Ayacucho FC.