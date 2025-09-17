Jayo y su fuerte mensaje sobre Pedro Aquino tras primeros partidos en Alianza: "Es muy…"

Pedro Aquino es para muchos hinchas peruanos uno de los volantes más importantes, con amplia experiencia en Blanquirroja y ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con camiseta de Alianza Lima espera lograr los objetivos tras jugar sus primeros partidos.

Al respecto, el exfutbolista nacional, Juan Jayo Legario se pronunció sobre el rendimiento de la ‘Roca’ en la previa del trascendental encuentro del equipo de Néstor Gorosito ante la Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre Pedro Aquino en Alianza Lima?

“(Pedro) Aquino creo que poco a poco va a ir agarrando ritmo. Es muy difícil adaptarse al torneo local tras estar tanto tiempo afuera, es difícil el fútbol peruano, jugar en canchas difíciles, y es un poco adaptarse al ritmo del campeonato, yo creo que eso le va a pasar a Aquino. Poco a poco se va a ir adaptando y creo que será importante para Alianza (Lima)”, dijo.

(Video: A Presión)

Asimismo, se refirió al once titular que el ‘Pipo’ mostró en la fecha anterior del Torneo Clausura, indicando que debió darle descanso a algunos jugadores que han tenido actividad con la selección peruana.

“Me hubiese gustado que el fin de semana le hubiera dado un poco más de descanso a Peña, porque viene de partidos seguidos con la selección. También creo que debió darle oportunidad a Cari el pasado fin de semana y darle un poco de descanso a Peña”, señaló.