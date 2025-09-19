En los últimos días se habló mucho sobre que Universitario de Deportes iba a jugar un amistoso internacional ante Barcelona en el Estadio Monumental, aunque está información ha ido perdiendo peso y recientemente se ha hablado sobre la posibilidad de que el club azulgrana llegue al país para enfrentar a otro equipo que no sea la 'U'.

Giancarlo Granda, periodista deportivo, sostuvo que finalmente los 'azulgranas' no jugarán ante los 'cremas' y que Alianza Lima será el rival al en enfrenten en su paso por la capital peruana y el duelo de exhibición sería en el Estadio Nacional.

Video: Palabra de Hincha.

"Me han confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el Estadio Nacional", aseguró el popular 'Flaco' en el programa 'Palabra del hincha'.

Asimismo, el también narrador sostiene que en caso de ser un éxito el duelo frente a Barcelona, a inicios del 2026 podría venir a Lima el Al Nassr, con Cristiano Ronaldo como principal emblema.

"Si se venden todas las entradas y el Alianza Lima vs Barcelona es un éxito, en enero el Al Nassar de Cristiano Ronaldo sería el rival que traerían para la Noche Blanquiazul", agregó Granda.

El problema que tendría Universitario o Alianza Lima para jugar ante Barcelona

Líbero pudo conocer que el amistoso entre Universitario y Barcelona prácticamente quedó descartado porque una eventual final de la Liga 1 se jugaría justamente en una fecha cercana al 21 de diciembre, que coincidiría con la fecha en la que el gigante español quiere disputar el encuentro.

El mismo problema tendrían tanto Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC, los equipos que se perfilan como posibles semifinalistas en caso la 'U' no conquiste también el Torneo Clausura y se proclame automáticamente campeón nacional sin disputar los play off.