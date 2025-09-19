Néstor Gorosito renovó como DT de Alianza Lima: ¿Hasta cuándo será su nuevo contrato?

Alianza Lima atraviesa una campaña de ensueño y, desde la llegada de Néstor Gorosito, el equipo ha logrado competir al más alto nivel en el plano internacional. Tras las buenas actuaciones del plantel, la directiva decidió iniciar negociaciones para asegurar la continuidad del estratega. Finalmente, se conoció que ambas partes llegaron a un acuerdo para su renovación.

¿Hasta cuándo será el nuevo contrato de Néstor Gorosito con Alianza Lima?

En las últimas semanas se conoció que ambas partes venían negociando la extensión del vínculo. En ese contexto, este viernes 19 de septiembre, el periodista César Luis Merlo sorprendió a los hinchas al revelar que Néstor Gorosito ya renovó su contrato con Alianza Lima.

De acuerdo con la información del comunicador, el ‘Pipo’ ya firmó su nuevo contrato y permanecerá en el banquillo blanquiazul hasta finales de la temporada 2026. Solo falta que el club lo haga oficial.

Néstor Gorosito renovó como DT de Alianza Lima hasta 2026.

"Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Todos los documentos ya se encuentran firmados y solo resta que el club oficialice la continuidad de 'Pipo'", indicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Cabe resaltar que, desde su llegada a tienda victoria, 'Pipo' Gorosito se ha ganado múltiples elogios de diversas personalidades del fútbol peruano por su gran labor como técnico de los 'íntimos'. Ya que, hasta antes de su llegada, el cuadro blanquiazul no lograba grandes desempeños en los torneos de la Conmebol.

Néstor Gorosito busca ganar la Copa Sudamericana con Alianza Lima

La renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima se explica en gran parte por la destacada campaña en la Copa Sudamericana, donde el equipo eliminó a Gremio en los playoffs, superó a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final y recientemente igualó sin goles ante la U de Chile en la ida de los cuartos de final.

El propio ‘Pipo’ ha reiterado en varias ocasiones que el gran objetivo de la temporada es conquistar la Sudamericana, una meta que parece cada vez más cercana y que podría dar un paso clave si logran imponerse en Coquimbo frente al cuadro chileno.

Trayectoria de Néstor Gorosito como entrenador