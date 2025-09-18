- Hoy:
Ex River Plate confirmó que llegó a un acuerdo con Alianza Lima: "Solo falta firmar"
¡Rumbo al título! Alianza Lima contará con un plantel de lujo para lograr todos los objetivos, lo que ilusiona a los hinchas tras confirmarse acuerdo.
Como todos los años, Alianza Lima lucha por lograr los objetivos, tanto a nivel local como internacional, con presencia de importantes elementos en el terreno de juego que llegaron para sumar al plantel. Ahora, y tras el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se conoció que un ex River Plate de Argentina firmará por el club.
PUEDES VER: Charles Aránguiz dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate en Matute: "Ellos..."
El cuadro blanquiazul es consciente que para conquistar las metas se debe contar con importantes piezas en el equipo, buscando seguir con la mejora y obtener frutos a corto plazo. En ese contexto, una figura de talla internacional aceptó estar en la próxima temporada con el elenco ‘íntimo’.
¿Qué dijo la ex figura de River Plate sobre Alianza Lima?
“Estoy recontra cómodo en Alianza Lima, existe la posibilidad de renovar, prácticamente estamos de acuerdo, solo faltan firmar los papeles”, reveló el entrenador Néstor Gorosito en conferencia de prensa post partido ante la Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana.
Cabe recordar que el popular ‘Pipo’ debutó en 1983 con River Plate, donde, a pesar de no mantenerse como titular del equipo, fue fundamental para que el ‘Millonario’ logre campeonar. Actualmente, y tras una larga trayectoria como director técnico, vive un buen presente a nivel internacional con el buzo blanquiazul, por lo que todo indica que continuará con el proyecto el 2026.
