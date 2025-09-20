Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 21 de setiembre, a partir de las 20:00 del horario peruano, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules necesitan ganar para no despedirse de la lucha por el Torneo Clausura y tampoco complicar sus chances en el acumulado. Se espera que reserven algunos elementos pensando en su próximo partido por Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito no podrá contar con su zaga central titular: Renzo Garcés y Carlos Zambrano, quienes están suspendidos; mientras que Paolo Guerrero tampoco jugaría por un tema de lesión.

Alianza Lima necesita sumar de a tres en la Liga 1.

¿Cómo llega Comerciantes Unidos?

El cuadro de Cutervo también está urgido de una victoria para salvar el descenso y ha conseguido dos victorias consecutivas: 1-0 ante Sport Boys y 2-0 frente a Sport Huancayo. ¿Le alcanzará para evitar la baja?

Matías Sen es la principal carta de gol de las 'Águilas cutervinas'. El delantero argentino lleva 11 goles en 24 partidos y espera prolongar su buena estadística en Matute.

Comerciantes Unidos quiere salvarse del descenso.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del lunes 22)

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: canales

Alianza Lima y Comerciantes Unidos será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, vía ONLINE se podrá ver por la plataforma de L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: pronósticos y cuotas

Alianza Lima es amplio favorito para imponerse a Comerciantes Unidos, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Conoce a continuación las cuotas:

Casas Alianza Lima Empate Com. Unidos Apuesta Total 1.28 5.50 9.00 Te Apuesto 1.28 5.47 11.77 Inkabet 1.23 5.70 12.00 Betano 1.26 5.50 11.50 Meridianbet 1.24 5.57 9.95

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: últimos resultados

Comerciantes 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Comerciantes 1-3 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 5-1 Comerciantes | Apertura 2024

Comerciantes 1-0 Alianza Lima | Clausura 2018

Alianza Lima 5-1 Comerciantes | Apertura 2018

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: estadio

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.