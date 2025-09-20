¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos con la consigna de ganar y recuperar terreno en su lucha por el Torneo Clausura 2025. El enfrentamiento con pronóstico reservado se realizará este domingo 21 de septiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' y corresponde a la fecha 10 de la segunda parte de la Liga 1. Sigue cómo y a qué hora ver la transmisión.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

En esta nota te contamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 9.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 6.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (lunes 22 de septiembre)

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?

La transmisión oficial del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima buscará reencontrarse con el triunfo en el Torneo Clausura para seguir con opciones en los puestos de vanguardia. El conjunto íntimo, que llega de un empate sin goles frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, afrontará un duelo clave ante el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Por su parte, Comerciantes Unidos llega motivado tras vencer 2-0 a Sport Huancayo con tantos de Pablo Cárdenas y Paolo Méndez en la fecha pasada del Clausura. En el antecedente más reciente entre ambos, disputado en junio en el Mansiche, Alianza se impuso 1-0 con un gol de Hernán Barcos en los minutos finales.