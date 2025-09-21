Universitario venció 2-0 a Cristal y le quitó el liderato del Torneo Clausura a Alianza Lima

Universitario de Deportes no solo es puntero del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 tras su agónico triunfo sobre UTC en Trujillo. Para alegría de toda la hinchada crema, la misma situación atraviesa su equipo de la Liga Femenina, que consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal y así arrebatarle la cima a Alianza Lima.

Las 'Leonas' recibieron este domingo al cuadro celeste en las instalaciones de Campo Mar por la penúltima fecha del Clausura femenino, duelo de dos equipos candidatos a ganar el título y que fue muy parejo hasta que las dirigidas por el colombiano Andrés Usme lograron romper la paridad y vencieron por 2-0.

Universitario ganó a Sporting Cristal en Campo Mar por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Foto: Universitario de Deportes

El conjunto crema recién logró anotar el primer tanto a los 61 minutos, cuando Cindy Novoa de cabeza mandó el balón a la portería rival tras un centro de Luz Campoverde y mal rechazo de la guardameta rival. Por su parte, Catalina Usme aumentó la cuenta a los 69' con un remate sombreado después de un centro de Valerie Gherson.

Video: Universitario de Deportes

Universitario le quitó el primer lugar del Torneo Clausura 2025 a Alianza Lima

Con este resultado, el conjunto merengue recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones solo un partido después de haberla perdido a manos de Alianza Lima, quien en esta fecha cayó sorpresivamente 2-1 frente a UNSAAC en Cusco. La 'U' tiene 27 puntos, los mismos que las blanquiazules, pero con una mejor diferencia de gol.

Asimismo, Universitario aseguró su clasificación directa a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina a falta de una jornada para culminar la fase regular, esto debido a que le sacó siete unidades al tercer puesto de la competición, Sporting Cristal, a falta de tres por disputar.

Universitario se juega el liderato del Torneo Clausura 2025 en la última fecha

Es preciso señalar que la última fecha del Clausura será de candela, pues se definirá quien culminará la fase regular en el primer lugar. Universitario deberá defender la punta visitando a FBC Melgar en Arequipa el próximo fin de semana, en fecha y horario por confirmar.

Con Universitario como puntero: tabla del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina