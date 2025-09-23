DT de Cusco dio fuerte comentario tras derrota y habló del partido ante Universitario: "No es..."

El último lunes, ADT dio el batacazo y ganó 2-0 a Cusco FC en el partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La derrota fue un duro golpe para los 'Guerreros Dorados' ya que se alejan del líder Universitario, por ende, finalizado el encuentro, el entrenador Miguel Rondelli dejó un potente comentario.

PUEDES VER: Ex Universitario da la sorpresa y viajará con Alianza Lima para duelo crucial ante U de Chile

DT de Cusco FC habló de Universitario tras derrota ante ADT

En diálogo con la prensa, el técnico argentino realizó una fuerte autocrítica y señaló que técnicamente sus dirigidos no afrontaron un buen compromiso al cortar con el importante invicto que tenían en el Clausura. A su vez, habló del equipo crema, y dejó en claro que no porque atraviesen un buen presente, su estilo de juego tiene que parecerse.

Universitario

"¿Quién es el último campeón? Universitario y ya hace dos años, ahora está en busca del tricampeonato y ¿todos tenemos que jugar como Universitario porque tienen la fórmula de ganar? No es así. El fútbol es muy cambiante. Creo que hicimos un mal partido y el rival un buen partido. El equipo está fuerte, con bronca porque saben que jugaron mal, así que nada, a trabajar para los partidos que vienen", sostuvo.

Consultado sobre la derrota de su equipo, Miguel Rondelli no dudó en resaltar el planteamiento que mostró el cuadro tarmeño, en esa línea, aseguró que el grupo ya pasó la página y están mentalizados en el duelo contra los merengues.

"No jugamos bien y cuando uno no juega bien, no hay que darle mucha vuelta. Toca dar vuelta a la página porque todavía seguimos dependiendo de nosotros. Las rachas se cortan, fue algo largo porque jugábamos bien, cuando uno juega mal, pasa esto. Felicitar al rival, fueron claros, ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en la 'U'", añadió.

Finalmente, el entrenador de los 'Guerreros Dorados' advirtió al elenco de Jorge Fossati y afirmó que buscarán reencontrarse con una victoria en el Monumental.

"Tenemos un partido menos que la 'U' y estamos dos puntos abajo de la 'U', así que tenemos que ir, sobre todo, a revertir imagen en cuanto al juego en el Monumental y después no tenemos que olvidarnos que seguimos dependiendo de nosotros", sentenció.