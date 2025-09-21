DT de Cusco FC impacta con rotundo comentario sobre Alianza en la Sudamericana: "Lamentablemente..."

Alianza Lima es el club que viene representando al Perú a nivel internacional en la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules se encuentran afrontando una etapa decisiva contra la U de Chile en los cuartos de final del prestigioso torneo Conmebol, y la llave está abierta tras el empate sin goles en el Estadio de Matute.

DT de Cusco FC dejó firme mensaje sobre la participación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

A propósito de ello, el técnico de Cusco FC, Miguel Rondelli fue consultado sobre el duro calendario de la Liga 1 2025, ahora que están peleando por ser campeones del Torneo Clausura, sin embargo, evitó señalar que la seguidilla de partidos afecte el rendimiento de su equipo.

Bajo ese contexto, el estratega de 47 años mencionó a Alianza Lima y no dudó en enviar sus mejores deseos a los blanquiazules, ya que están disputando una ronda decisiva en el prestigioso certamen Conmebol frente al 'Romántico Viajero'.

Alianza Lima y U de Chile definen su pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

"El trajín es para todos, así fue con los clubes que han tenido en la primera mitad de año doble competencia, ahora lamentablemente para nuestro fútbol el único que sigue compitiendo a nivel internacional es Alianza Lima y ojalá que le vaya bien, porque que a los clubes peruanos les vaya bien en torneo internacional eleva nuestro coeficiente ante la CONMEBOL y ojalá eso nos sirva para no atravesar tantas fases para meternos a Sudamericana o Libertadores", expresó Rondelli.

(Video: Entre Bolas)

DT de Cusco FC habló sobre el duelo ante ADT

De otro lado, Miguel Rondelli, técnico de los 'Guerreros Dorados' manifestó sus sensaciones sobre enfrentar al 'Vendaval Celeste' en la décima jornada del Torneo Clausura 2025 en la Ciudad Imperial. "El partido ante ADT lo afrontamos con la misma responsabilidad de siempre", agregó.

Cusco FC vs ADT: hora y dónde ver partido

Según la programación oficial de la Liga 1, Cusco FC tendrá que recibir este lunes 22 de septiembre a ADT por la fecha 10 del Clausura en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 19:15 horas locales de Perú. La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX.