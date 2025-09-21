¿Próximo jale? Mr. Peet reveló el jugador de Cristal que necesita Alianza: "Tengo una debilidad..."

Alianza Lima y U de Chile no pasaron del empate 0-0 en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Matute. En esa línea, el elenco liderado por el técnico Néstor Gorosito aún tiene la ilusión de poder lograr la hazaña y vencer al 'Romántico Viajero' en el choque de vuelta a jugarse este jueves en Coquimbo.

Mr. Peet y el futbolista de Sporting Cristal que pidió para Alianza Lima

Los victorianos no afrontaron uno de sus mejores encuentros en Matute, y algunas de sus figuras estuvieron lejos de mostrar un buen nivel en el plano internacional. Bajo esa premisa, en el análisis post partido, el periodista deportivo Peter Arévalo no dudó en expresar su deseo de que un futbolista de Sporting Cristal pueda vestirse de blanquiazul.

En el programa de YouTube, 'Madrugol', el popular Mr. Peet cuestionó la falta de remates desde larga distancia en el elenco íntimo a lo que no dudó en destacar la efectividad del mediocampista Martín Távara, a quien denominó como "bombardero".

Mr. Peet llenó de elogios a Martín Távara, figura de Sporting Cristal/Foto: X

"Voy a decirlo porque tengo una debilidad por un jugador en el fútbol peruano. Yo miraba desde la tribuna el partido y cuando habían pelotas detenidas en circunstancias que son adversas, necesitas un bombardero como Martín Távara", manifestó el comunicador.

A su vez resaltó de gran manera las cualidades que posee la figura del elenco rimense. "A mí me encantaría tener un jugador de esas características, con c...ncha que le pegue al arco. Hay que asustar al arquero. Una cosa es tener jugadores que pasen bien la pelota, 25 o 30 metros pase largo y otra cosa es que tengas a un jugador que le pegue al arco en la pelota detenida", acotó Mr. Peet.

Martín Távara y su presente con Sporting Cristal este 2025

Según las estadísticas, Martín Távara, quien viene siendo titular con Paulo Autuori esta temporada, lleva disputados 29 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, 5 anotaciones, 6 asistencias y un aproximado de 2,042 minutos jugados.