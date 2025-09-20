Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura: dónde ver, horario y pronóstico

Momento de viajar a Chongoyape y vivir el emocionante partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Dicho cotejo se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). La transmisión del partido se verá por la señal en vivo de L1 MAX por DIRECTV.

El equipo dirigido por Paulo Autuori no logró celebrar en el Estadio Alberto Gallardo y terminó cediendo un empate sin goles ante Alianza Atlético. Este marcador lo aleja prácticamente del deseo de hacerse con el Torneo Clausura, pero los celestes no pretenden bajar los brazos hasta que sigan vivas todas las posibilidades.

Fuera de ello, es claro indicar que los del Rímac recuperan a un jugador importante como Miguel Araujo, quien fue el gran ausente en el empate ante los de Sullana. Su titularidad es indiscutible y ahora estará en el once para buscar los tres puntos. En contraste a ello, Cristal pierde a Christofer Gonzales tras terminar sentido en el último cotejo, por lo que se buscará variantes en la alineación.

Por el lao de Juan Pablo II, no jugó a mitad de semana y viene de conseguir un triunfo clave ante Alianza Atlético en Sullana. Este marcador lo aleja de cierta forma de la zona del descenso, por lo que ahora apuntan a conseguir mejores resultados como un acceso a un torneo internacional.

Recordemos, que el pasado encuentro los celestes ganaron 3-2 a Juan Pablo II en un trámite que fue cuesta arriba para los de Autuori. Comenzaron perdiendo con gol de Villar, pero luego lo remontaron con las anotaciones de Távara y doblete de 'Canchita' Gonzales. Posterior a ello, Rojas apareció para recortar distancias en el marcador.

Juan Pablo II anuncia partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II se juega este domingo 21 de septiembre en el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque. Ambos equipos están en la obligación de ganar, por lo que no se guardarán nada en busca de los tres puntos para el fin de semana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El compromiso entre el conjunto de Sporting Cristal y Juan Pablo II inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante el operador de DirecTV, canal 604 y 1604 HD. De igual manera, lo puedes sintonizar vía streaming mediante L1 Play, Win TV y DGO.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Juan Pablo II por la décima jornada del Torneo Clausura 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados.

CASAS DE APUESTAS JUAN PABLO II EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 4.30 3.60 1.78 Betano 4.45 3.80 1.85 Bet365 4.33 3.60 1.75 1XBet 4.37 3.55 1.82 Doradobet 4.33 3.75 1.76

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Fernando Pacheco, Santiago González e Irven Ávila.

Juan Pablo II: Matías Vega, Jair Toledo, Renzo Alfani, Martín Peralta, Nilson Loyola, Christian Flores, Cristian Ramírez, Nahuel Rodríguez, Josué Canova, Cristhian Tizón y Emiliano Villar.

