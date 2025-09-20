¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II y dónde ver EN VIVO partido por Liga 1?

Sporting Cristal vs Juan Pablo II se enfrentan este domingo 21 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 en Chongoyape. Los rimenses comenzaron con buen arranque pero han cedido terreno en las últimas jornadas, por lo que buscarán reencontrarse con la victoria en un duelo clave para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:15 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:15 p.m.

México y Centroamérica: 2:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:15 p.m.

España: 10:15 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II será transmitido EN VIVO mediante la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) a través de los principales servicios de cable. Asimismo, podrás seguir este encuentro ONLINE vía streaming mediante L1 Play.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: canales de transmisión

A continuación, te compartimos los operadores de TV donde podrás ver la señal de Liga 1 MAX EN VIVO para disfrutar del duelo entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II y no te pierdas ningún instante:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal enfrentará al cuadro chiclayano con el firme objetivo de sumar los tres puntos. Los dirigidos por Paulo Autuori iniciaron el segundo campeonato del año con buen pie y se perfilaban como firmes candidatos al título. Sin embargo, en las últimas fechas no han conseguido los resultados esperados y quedaron relegados en la tabla.

Sporting Cristal debe ganar para romper su racha sin victorias.

En ese sentido, el cuadro bajopontino tiene la obligación de volver al triunfo tras haber encadenado tres partidos sin conocer la victoria y así recuperar el ritmo perdido. La buena noticia para los aficionados es que no presentan bajas para este compromiso y podrán contar con el regreso de Miguel Araujo, quien ya cumplió su fecha de suspensión.

¿Cómo llega Juan Pablo II?

Por su parte, Juan Pablo II llega con la moral en alto tras vencer a Alianza Atlético de Sullana en la última jornada por 1-0, ante uno de los equipos más complicados del torneo. Los dirigidos por el DT Santiago Acasiete cortaron su mala racha de seis partidos sin ganar.

Además, tienen la necesidad de puntuar en casa para seguir escalando posiciones y alejarse de la zona baja de la tabla acumulada de la Liga 1. Los de Chongoyape se ubican en la decimotercera posición con 28 unidades, a seis puntos de la zona de descenso.