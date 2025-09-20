0
Real Madrid vs Espanyol EN DIRECTO por LaLiga

Alineaciones de Sporting Cristal vs Juan Pablo II: el renovado once celeste para ganar en Chongoyape

Conoce cómo formará Sporting Cristal para el partido ante Juan Pablo II por la décima jornada del Torneo Clausura 2025.

Diego Medina
Juan Pablo II recibe a Sporting Cristal en Chongoyape.
Juan Pablo II recibe a Sporting Cristal en Chongoyape.
Sporting Cristal ha sumado dos puntos de nueve posibles en sus últimos tres encuentros del Torneo Clausura. Lo curioso, es que fueron dos empates en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que Paulo Autuori sabe que debe comenzar a robar puntos fuera de casa si es que realmente desea hacerse con el título del certamen. Ante ello, alista su mejor once en busca de la victoria en la ciudad de Chongoyape ante Juan Pablo II.

Alineación de Sporting Cristal

Todo apunta a que el once de Sporting Cristal será de la siguiente manera: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Fernando Pacheco, Santiago González e Irven Ávila.

Uno de los regresos al once titular de los celestes es Miguel Araujo, quien fue el gran ausente en el amargo empate de Sporting Cristal ante Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo. Como se recuerda, el defensa fue expulsado en Cusco, por lo que tuvo que cumplir una fecha de sanción en la pasada jornada.

Sporting Cristal

Sporting Cristal viene de igualar ante Alianza Atlético.

Otro de los jugadores ausentes que tendrá el equipo del Rímac para el duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape es Christofer Gonzales, quien tuvo que ser sustituido en el pasado encuentro tras un dolor muscular. Pese a que estos días ha estado en observación, sus probabilidades de sumar minutos este fin de semana son escasas.

Alineación de Juan Pablo II

Así formará Santiago Acasiete en Chongoyape: Matías Vega, Jair Toledo, Renzo Alfani, Martín Peralta, Nilson Loyola, Christian Flores, Cristian Ramírez, Nahuel Rodríguez, Josué Canova, Cristhian Tizón y Emiliano Villar.

El nuevo inquilino de la Liga 1 parece haber encontrado el rumbo en este Torneo Clausura. De la mano de Santiago Acasiete, ha conseguido resultados inesperados para el gusto de sus hinchas. Es por ello, que ahora buscarán recuperar los triunfos en casa y más ante un equipo golpeado como Sporting Cristal.

Juan Pablo II

Juan Pablo II venció 1-0 a Alianza Atlético en Sullana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

