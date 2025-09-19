Partidos de Liga 1: así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, programación y resultados

La competencia se pone extrema, La nueva jornada del Torneo Clausura 2025 trae una intensa programación de partidos que iniciará Universitario enfrentando a UTC, además Cristal visitará a Juan Pablo II, Alianza recibirá a Comerciantes Unidos y Cusco tendrá un duro duelo ante ADT. Conoce cómo se jugará la Liga 1 este fin de semana.

Partidos de Liga 1: programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

Sábado 20 de septiembre:

UTC vs Universitario - 7.00 p. m.

Estadio Mansiche - L1 MAX

Domingo 21 de septiembre:

Melgar vs Los Chankas - 1.00 p. m.

Estadio Monumental UNSA - L1 MAX

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.

Estadio Juan Pablo II - L1 MAX

Sport Huancayo vs Cienciano - 5.30 p. m.

Estadio IPD Huancayo - L1 MAX

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 8.00 p. m.

Estadio Alejandro Villanueva - L1 MAX

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético vs Ayacucho FC - 3.00 p. m.

Estadio Campeones del 36 - L1 MAX

Cusco FC vs ADT - 7.15 p. m.

Estadio Garcilaso de la Vega - L1 MAX

Sport Boys vs Atlético Grau - 7.30 p. m.

Estadio Miguel Grau - GOLPERÚ

Descansa: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Cusco FC 7 8 19 2. Universitario 8 8 18 3. Deportivo Garcilaso 9 6 17 4. Sporting Cristal 8 10 15 5. Cienciano 8 5 12 6. Alianza Lima 8 1 12 7. Los Chankas 7 -3 12 8. Comerciantes Unidos 8 0 11 9. Atlético Grau 8 0 10 10. Melgar 9 -2 10 11. ADT 8 -4 10 12. Alianza Universidad 9 -6 10 13. Juan Pablo II 7 -3 9 14. Sport Huancayo 9 -3 9 15. Alianza Atlético 7 0 7 16. Ayacucho FC 8 -4 7 17. Sport Boys 9 -8 5 18. UTC 7 -7 2 19. Binacional - - -

Binacional fue descalificado de la competencia.

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 26 34 57 2. Cusco FC 25 22 53 3. Alianza Lima 26 13 49 4. Sporting Cristal 26 17 47 5. Deportivo Garcilaso 27 15 44 6. Alianza Atlético 25 10 41 7. Melgar 27 6 41 8. Sport Huancayo 27 -1 39 9. Cienciano 26 9 35 10. Los Chankas 25 -4 35 11. ADT 26 -10 34 12. Atlético Grau 26 -3 32 13. Juan Pablo II 25 -9 28 14. Sport Boys 27 -10 25 15. Comerciantes Unidos 26 -14 22 16. Ayacucho FC 25 -16 22 17. Alianza Universidad 27 -23 21 18. UTC 25 -24 21 19. Binacional - - -

