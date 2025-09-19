0

Partidos de Liga 1: así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, programación y resultados

Sigue la programación de partidos y resultados de la décima jornada del Torneo Clausura y cómo se modificaría la clasificación.

Esta es la programación de la fecha 10 del Clausura 2025.
Esta es la programación de la fecha 10 del Clausura 2025. | composición Líbero
La competencia se pone extrema, La nueva jornada del Torneo Clausura 2025 trae una intensa programación de partidos que iniciará Universitario enfrentando a UTC, además Cristal visitará a Juan Pablo II, Alianza recibirá a Comerciantes Unidos y Cusco tendrá un duro duelo ante ADT. Conoce cómo se jugará la Liga 1 este fin de semana.

Horarios y guía de canales para ver el partido de Universitario vs UTC

Partidos de Liga 1: programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

Sábado 20 de septiembre:

  • UTC vs Universitario - 7.00 p. m.
    Estadio Mansiche - L1 MAX

Domingo 21 de septiembre:

  • Melgar vs Los Chankas - 1.00 p. m.
    Estadio Monumental UNSA - L1 MAX
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.
    Estadio Juan Pablo II - L1 MAX
  • Sport Huancayo vs Cienciano - 5.30 p. m.
    Estadio IPD Huancayo - L1 MAX
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 8.00 p. m.
    Estadio Alejandro Villanueva - L1 MAX

Lunes 22 de septiembre

  • Alianza Atlético vs Ayacucho FC - 3.00 p. m.
    Estadio Campeones del 36 - L1 MAX
  • Cusco FC vs ADT - 7.15 p. m.
    Estadio Garcilaso de la Vega - L1 MAX
  • Sport Boys vs Atlético Grau - 7.30 p. m.
    Estadio Miguel Grau - GOLPERÚ

Descansa: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Cusco FC7819
2. Universitario8818
3. Deportivo Garcilaso9617
4. Sporting Cristal81015
5. Cienciano8512
6. Alianza Lima8112
7. Los Chankas7-312
8. Comerciantes Unidos8011
9. Atlético Grau8010
10. Melgar9-210
11. ADT8-410
12. Alianza Universidad9-610
13. Juan Pablo II7-39
14. Sport Huancayo9-39
15. Alianza Atlético707
16. Ayacucho FC8-47
17. Sport Boys9-85
18. UTC7-72
Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario263457
2. Cusco FC252253
3. Alianza Lima261349
4. Sporting Cristal261747
5. Deportivo Garcilaso271544
6. Alianza Atlético251041
7. Melgar27641
8. Sport Huancayo27-139
9. Cienciano26935
10. Los Chankas25-435
11. ADT26-1034
12. Atlético Grau26-332
13. Juan Pablo II25-928
14. Sport Boys27-1025
15. Comerciantes Unidos26-1422
16. Ayacucho FC25-1622
17. Alianza Universidad27-2321
18. UTC25-2421
