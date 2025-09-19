DT de histórico equipo de la Liga 1 fue sancionado con 12 fechas por insultar al árbitro
Luego de las sanciones impuestas a Alianza Lima por el clásico ante Universitario de Deportes, la Comisión Disciplinaria decidió castigar también al técnico de un club campeón de la Liga 1.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol continúa imponiendo sanciones a los clubes de la Liga 1 luego de las penalizaciones impuestas a Universitario de Deportes y Alianza Lima por los incidentes en el Estadio Monumental. En esta ocasión, el entrenador de ADT, Horacio Melgarejo, fue sancionado por la entidad.
Horacio Melgarejo, DT de ADT, fue sancionado con 12 fechas por insultar al árbitro
Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Melgarejo, técnico de la Asociación Deportivo Tarma (ADT), ha sido sancionado por la Comisión Disciplinaria con 12 fechas, debido a que atacó al árbitro con insultos durante el enfrentamiento contra Sport Boys.
Horacio Melgarejo, DT de ADT, fue sancionado con 12 fechas por insultar a Michael Espinoza.
"Horacio Melgarejo, director técnico de ADT, ha sido sancionado con 12 fechas. Esto se debe a que hace un mes emitió duros calificativos contra el árbitro Michael Espinoza en el partido contra Sport Boys", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Esta sanción se da luego de que Melgarejo declarara en vivo que le gustaría ser el cuñado de Michael Espinoza, árbitro del duelo ADT vs Sport Boys, tras una discusión en pleno partido.
“En un momento, él empieza a discutir con Cabello y a amenazarlo con que lo iba a echar. Le dije que esté tranquilo y me dijo: ‘yo soy de sangre caliente’… Si tiene hermana me gustaría ser su cuñado, si toda la familia es así”, dijo en aquel momento el DT.
Horacio Melgarejo se suma a los demás integrantes de la Liga 1 que también recibieron sanciones: Rodrigo Ureña (Universitario de Deportes), Carlos Zambrano, Néstor Gorosito y Renzo Garcés (Alianza Lima)."
