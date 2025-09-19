Alianza Lima visitará Coquimbo para enfrentar a Universidad de Chile en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, este partido crucial contará con un árbitro principal de nacionalidad colombiana que ha estado envuelto en polémicas en su liga local, y aquí te lo contamos.

CONMEBOL designó a polémico arbitro colombiano, Carlos Betancur, para el U. de Chile vs Alianza

CONMEBOL decidió designar a Carlos Betancur como el árbitro que dirigirá las acciones del U. de Chile vs Alianza. El árbitro colombiano estará acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes, mientras que Heiner Castro y Yadir Acuña serán los encargados de revisar y emitir un buen veredicto en el VAR.

Sin embargo, no todo es felicidad, ya que el colombiano Betancur ha sido portada de diferentes portales de su país por sus polémicas decisiones al tomar las riendas de los encuentros de la Primera A (torneo local).

Carlos Betancur será el arbitro del partido de vuelta entre U. de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Polémicas del árbitro que dirigirá el U. de Chile vs Alianza Lima

Uno de los casos, según el diario El Tiempo de Colombia, se dio cuando Carlos Betancur ha dirigido duelos de Millonarios, La Equidad, Once Caldas, Junior, Independiente de Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali, en donde no ha tenido buenas decisiones y ha perjudicado a un equipo sobre el otro.

Uno de los casos más recientes se dio cuando dirigió La Equidad vs Junior en 2024. En este cotejo, Betancur sancionó fuera de juego cuando debió cobrar penal, en medio de un trazado de VAR que no tenía nada claro para decidir. De esa forma, Junior perdió 1 a 0."

Otro caso se da cuando Carlos Betancur no cobra, y mucho menos se da cuenta de que el arquero de Once Caldas tomó una pelota fuera del área, perjudicando en esta ocasión al Club Independiente de Santa Fe. Esta polémica se dio cuando se decidía al próximo clasificado a las semifinales de la liga colombiana.

Por último, Millonarios pasó un momento terrible en el que el árbitro de Colombia, Betancur, anuló una jugada que era válida, pero que perjudicó a los azules quitándoles la posibilidad de empezar ganando en el duelo de vuelta de la Copa Colombia en 2023. En esta ocasión benefició a Atlético Nacional.