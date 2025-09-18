Henry Quinteros dio fuerte calificativo a Piero Cari previo al partido ante U. de Chile: "Es un..."

Alianza Lima está a vísperas de disputar su partido contra la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde la previa, exjugadores del cuadro íntimo ya viven este gran enfrentamiento internacional y hasta dan sus opiniones. En este caso, Henry Quinteros dio un fuerte calificativo a Piero Cari.

Henry Quinteros se rindió ante Piero Cari antes del Alianza Lima vs U. de Chile

A través de las pantallas de L1MAX, Quinteros fue el invitado de honor del programa llamado 'Hablemos de Max', donde los conductores le consultaron sobre su opinión de Cari, promesa aliancista de 18 años que impresionó a Néstor Gorosito por su brillante juego.

Video: L1MAX

"Cari es un chico con mucho talento. Técnicamente es muy bueno, tiene una inteligencia para jugar al fútbol muy importante. Yo creo que el profe lo va a llevar poco a poco", mencionó Henry Quinteros.

Tras rendirse ante Piero Cari, Henry Quinteros explicó cómo ve la actualidad del volante de Alianza Lima, ya que tuvo una lesión que le quitó posibilidades de seguir siendo importante para la Copa Sudamericana y la Liga 1."

"Se lesionó en un momento importante para Alianza, donde él empezaba a agarrar un ritmo y partidos importantes donde fue titular, no era un chico a quien metían 10, 15 minutos. Cuando empezó a entrar y dio cosas importantes, Pipo lo lanzó al ruedo, lo puso en el once, de ahí vino su lesión y ahora está en ese ritmo de agarrar competencia", manifestó.de agarrar competencia", manifestó.

Por último, Quinteros le aconsejó a Cari que observe y aprenda de los jugadores que también n volantes y tienen gran experiencia en el fútbol internacional, como Sergio Peña, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini."

"Lo bueno es que tiene jugadores muy importantes arriba donde va a aprender muchísimo, tanto con Sergio (Peña) como Gaibor, Cepellini también está ahí. Él tiene que absorber todo de lo que están ahí", concluyó.