Prensa chilena revela el 'refuerzo' que tendrá Alianza Lima ante U de Chile: "Gran estrella"

Alianza Lima ya se alista para enfrentar a la U de Chile en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules sacaron un empate en la ida y ahora deberán definir su pase a las semifinales en Coquimbo. En la previa de este duelo, un reconocido medio chileno sorprendió a los hinchas al revelar que los 'íntimos' podrían sumar un jugador en su lista de convocados.

Este enfrentamiento se perfila como uno de los más trascendentales de Alianza Lima en la temporada. Por su parte, el cuadro sureño lo vive con la misma intensidad, pues busca superar esta llave para darle una alegría a sus hinchas tras el duro castigo recibido por parte de la Conmebol.

En ese panorama, el medio 'Red Gol' reveló que los dirigidos por Néstor Gorosito podrán contar con un 'refuerzo'. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un nuevo fichaje, sino del regreso de Paolo Guerrero, quien se perfila para tener minutos en la vuelta ante la U de Chile.

Y es que, el citado medio chileno recopiló las últimas declaraciones del ‘Depredador’ sobre su estado físico e indicó en su titular que el goleador volverá para este enfrentamiento, destacando que será una amenaza para la escuadra chilena. “La gran estrella de Alianza Lima regresa y mete miedo para la revancha con la U”, titularon.

Prensa chilena indicó que Paolo Guerrero jugará la vuelta ante U de Chile.

Paolo Guerrero reveló su estado físico previo al duelo ante U de Chile

Paolo Guerrero fue abordado por los medios tras los entrenamientos de Alianza Lima e indicó que viene recuperándose de la mejor manera de las complicaciones que padece luego del desgarro sufrido. Asimismo, señaló que se perfila para poder jugar ante la U de Chile en Coquimbo.

“Ya me siento mejor. No podía arrancar, no podía acelerar, picar al 100 %, pero bueno, ahí vamos. Espero estar al 100% para el día jueves“, declaró el veterano delantero a los medios.

Alianza Lima vs U de Chile: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

El equipo dirigido por Néstor Gorosito debe enfocar su preparación en el duelo de vuelta, con el objetivo de conseguir una victoria histórica que le permita asegurar su clasificación a las semifinales del certamen. El encuentro decisivo entre Alianza Lima vs U de Chile se jugará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo, desde las 7:30 p.m. (hora peruana).