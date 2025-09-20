Leyenda de Chile arremete contra Néstor Gorosito con fuerte mensaje: "¿Estaba con...?"

Tras el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y en la previa del duelo de vuelta en Coquimbo, un histórico futbolista de la U Católica no tuvo filtro al referirse sobre Néstor Gorosito, entrenador de los blanquiazules, debido a que preguntó si se encontraba con resaca y contó que una vez se escapó de la concentración para consumir alcohol.

En diálogo con Bolavip, el exjugador Jorge Aravena se mostró sumamente incómodo con los reclamos del 'Pipo' por tener que jugar sin público el compromiso como visitante, esto debido a que la Conmebol castigó a los 'Azules' por los disturbios en la llave contra Independiente de Avellaneda. Recordemos que el cotejo del próximo jueves 25 de septiembre será a puertas cerradas, y para el estratega argentino los aficionados peruanos no tienen la culpa, por lo que deberían ingresar sin problema alguno.

"¿Qué tiene que ver Chile? ¿Estaba con la caña? ¿Estaba con la caña Gorosito? ¿De qué nacionalidad es? ¿Has visto a un argentino que no llore", indicó precisando el mencionado ídolo de la Universidad Católica, dando a indicar que probablemente el técnico de Alianza Lima se encontraba bajo los efectos del alcohol. En la nación sureña 'caña' es un término coloquial para denominar a la resaca por ingesta de licor.

Esta declaración causó mucha polémica y curiosidad, por lo que Jorge Aravena contó una presunta historia sobre Néstor Gorosito para explicar por qué dijo lo anterior mencionado. "A ver, lo que pasa es que años atrás, entrenando un equipo argentino, él estaba concentrado y salió de la concentración. Se fue de madrugada curado. Por eso pregunto si estaba con la caña", precisó el chileno. De momento, 'Pipo' no ha salido a dar su opinión sobre estos comentarios, y es probable que tampoco lo haga debido a que se encuentra totalmente centrado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Leyenda de Chile minimizó la carrera de Néstor Gorosito

El exfutbolista se refirió también a la carrera del 'Pipo', resaltando que hasta el momento no ha tenido ni un solo logro importante a lo largo de su carrera como director técnico. "Qué resultado ha obtenido? Ha estado en un montón de equipos, hoy día está en Alianza Lima, un grande de Perú", precisó el chileno, incendiando así la previa del Alianza Lima vs. U de Chile por la Copa Sudamericana 2025.