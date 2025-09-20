Alianza Lima tiene su primera baja confirmada para el partido de vuelta con la U de Chile

Dentro de unos días se jugará el partido de vuelta entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero previo a este trascendental cotejo en Coquimbo los blanquiazules se llevaron una triste noticia debido a que ya tienen a su primera baja confirmada. Se trata de uno de los futbolistas más importantes que tiene actualmente el plantel de Néstor Gorosito.

Como sabemos, tras el encuentro de este jueves 25 de septiembre uno de los dos clubes quedará eliminado de la competición Conmebol, por lo que la escuadra blanquiazul no puede guardarse nada. En ese sentido, recientemente se pudo conocer que una de sus principales figuras defensivas no podrá estar para el cotejo clave debido a que fue expulsado en el duelo de ida disputado en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sí, nos referimos a Carlos Zambrano, quien recibió la tarjeta roja en el partido ante la Universidad de Chile jugado en Matute por una falta contra Charles Aránguiz. El central había sido amonestado al inicio de la segunda mitad, y minutos después se ganó la segunda cartulina amarilla por un codazo innecesario ante el mediocampista chileno, siendo así echado del campo por decisión del árbitro principal.

La expulsión del 'Káiser'.

¿Quién reemplazará a Carlos Zambrano?

Por ello, Alianza Lima deberá analizar quién lo reemplazará para el encuentro de vuelta que se jugará a puertas cerradas en Coquimbo, y al parecer solo existen dos opciones 'sensatas' tras lo visto en las últimas fechas. Néstor Gorosito podría poner a Gianfranco Chávez para que haga dupla con Renzo Garcés o a Josué Estrada, quien la semana pasada jugó de central junto a Jean Pierre Archimbaud en la derrota 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. U de Chile?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile empezará a las 19.30 horas de Perú y 21.30 de Chile, mientras que la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos la transmisión con todas las incidencias y videos de los momentos más destacados.