DT de U de Chile destacó a dos jugadores de Alianza Lima tras empate por Copa: "Principal arma"

Alianza Lima terminó empatando 0-0 con la U de Chile en el Estadio de Matute por la ida de los cuartos de final. Los blanquiazules no lograron sacar una ventaja en casa y tendrán que definir su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en Coquimbo. Tras este encuentro, el DT del conjunto 'azul' sorprendió al elogiar a dos figuras de la escuadra 'íntima'.

Una vez se consumó el empate entre ambas escuadras, el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, fue consultado por su reseña del partido y sobre todo por los ajustes tácticos que tuvo que hacer luego de que varios de sus jugadores vieran la tarjeta amarilla, especialmente por la salida de Maxi Guerrero.

En ese sentido, Álvarez destacó que la sustitución del futbolista del cuadro 'azul' se debió a que buscaban repeler los ataque de Alianza. En esa línea, destacó a Kevin Quevedo y Eryc Castillo, señalando que fueron la principal arma en ataque de los blanquiazules en cada uno de los contragolpes.

Video: AntuanezSilva - YouTube

"Maxi Guerrero estaba amonestado y la principal arma ofensiva de Alianza Lima eran las contras con los extremos: con (Kevin) Quevedo y (Eryc) Castillo. Entonces no parece bien defender con laterales amonestados, mucho más cuando son delanteros como Guerrero (Maxi)", señaló el DT.

Kevin Quevedo y Eryc Castillo generaron peligro ante U de Chile

Y es que, tal como indica el estratega del conjunto chileno, Kevin Quevedo y Eryc Castillo fueron de los jugadores más destacados de Alianza Lima en este encuentro. De hecho, Quevedo fue uno de los jugadores que más peligro generó en el arco de la U de Chile y de sus pies nació la jugada del gol anulado a Fernando Gaibor.

Por su parte, aunque tuvo un rendimiento más discreto, Castillo también fue vital en cada intento de ataque. El ecuatoriano jugó todo el encuentro y no se cansó de correr por todo el campo.

Kevin Quevedo y Eryc Castillo fueron elogiados por el DT de U de Chile.

Kevin Quevedo y Eryc Castillo: valores de mercado

Según se logra apreciar en la web del portal internacional Transfermarkt, Kevin Quevedo está cotizado en 750 mil euros una cifra que viene en ascenso, pero dista levemente de su máximo histórico de 900 mil euros.

Por su parte, Eryc Castillo también es uno de los jugadores mejor valorados del plantel de Alianza Lima. La 'Culebra' posee una cotización de 500 mil euros, cifra que viene en descenso debido a su edad.