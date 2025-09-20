- Hoy:
Alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: el renovado once de Gorosito para volver al triunfo
Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima alista varias modificaciones pensando en el partido ante U de Chile. ¿Cómo formaría el 'Pipo' frente a Comerciantes Unidos en Matute?
Alianza Lima quedó listo para recibir a Comerciantes Unidos este domingo en el partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos tienen un duelo crucial frente a U de Chile a mitad de semana, por ende, el estratega Néstor Gorosito se ve obligado a realizar un algunos cambios.
PUEDES VER: Dolor de cabeza para Gorosito: Alianza Lima sufrirá 4 sensibles bajas para duelo ante Comerciantes
Alineación de Alianza Lima:
- Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Sergio Peña/Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Piero Cari, Eryc Castillo, Alan Cantero.
La principal modificación de los blanquiazules será en la defensa. Todo haría indicar que, Huamán podría tomar el lugar del argentino Enrique por la banda derecha, a su vez, Chávez y Estrada se perfilan para ser la nueva dupla de zagueros.
Con relación a la volante, se tendría como novedad a Pedro Aquino desde el vamos, al lado de Burlamaqui y Gaibor. Cabe recordar que, la 'Roca' viene de ser bastante participativo en el duelo de ida contra la U de Chile, por ende, la consigna de Gorosito sería darle mayores minutos de cara a un encuentro crucial.
De otro lado, se espera que Cari, Castillo y Cantero sean el tridente ofensivo del cuadro victoriano. De manera que, el 'Pirata' podría tener minutos a partir de la segunda mitad. Eso sí, el estratega argentino no dejará nada al azar en su objetivo de poder sumar de a tres en la Caldera.
Alianza Lima apunta a reencontrarse con un triunfo ante Comerciantes Unidos/Foto: X
Alineación de Comerciantes Unidos:
- Álvaro Villete, Paolo Méndez, Rotceh Aguilar, Yordi Vílchez, Pablo Cárdenas, Keyvin Paico, José Marina, Julián Marchioni, Mathías Carpio, Alexander Lecaros, Matías Sen.
En la vereda de al frente, Comerciantes Unidos vendrá a Lima con la moral a tope luego de vencer en condición de local a Sport Huancayo. Las 'Águilas de Cutervo' tienen la misión de lucharle de igual a igual a la escuadra victoriana, tal es así que el estratega Claudio Biaggio apostará por un once con varios referentes.
Comerciantes Unidos quiere seguir por la senda del triunfo en el Torneo Clausura ante Alianza Lima/Foto: Facebook
Yordi Vílchez podría volver a verse las caras contra su exequipo, siendo un elemento importante en defensa, mientras que, el delantero Matías Sen será la principal carta de gol para el elenco cajamarquino que buscará arruinarle la fiesta a los grones, a poco de un choque trascendental.
