Gorosito tomo sorprendente decisión con dos futbolistas para partido ante Comerciantes Unidos

Alianza Lima enfoca nuevamente su atención en la Liga 1, con el firme objetivo de recuperar posiciones en el Torneo Clausura venciendo a Comerciantes Unidos por la fecha 10. Tras la amarga derrota contra Garcilaso y el empate ante la U de Chile en Matute, se reveló que Néstor Gorosito tomó una decisión inesperada respecto a dos de sus futbolistas.

Y es que la escuadra blanquiazul no ha obtenido los mejores resultados y su desempeño en los últimos partidos ha dejado mucho que desear a los aficionados. Por ello, el 'Pipo' Gorosito sorprendió a los hinchas al conocerse que planea hacer ajustes en su esquema, apuntando a Alan Cantero y Josué Estrada.

¿Qué medida tomó Néstor Gorosito con Alan Cantero y Josué Estrada?

Según indicó el periodista Gerson Cuba, el estratega del cuadro 'íntimo' planea realizar cambios tácticos en su once titular para enfrentar a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. De acuerdo con el comunicador, Néstor Gorosito decidió que Cantero sea el delantero titular de Alianza Lima en este encuentro.

No obstante, las medidas no terminarían allí, pues tras tener suspendidos a sus dos centrales titulares, Gianfranco Chávez se perfila como titular. Sin embargo, lo más sorprendente es que, según la información del periodista, Josué Estrada sería su acompañante.

Josué Estrada y Alan Cantero serán titulares con Alianza Lima.

Estas decisiones sorprenden a más de uno, pues estarían siendo ubicados en posiciones poco habituales para ellos. Cantero ha sido utilizado más como volante y Estrada como lateral. No obstante, estos cambios se deben a cubrir ausencias por suspensión, la lesión de Paolo Guerrero y a preservar a algunos futbolistas de cara a la vuelta ante la U de Chile por la Sudamericana.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido ante Comerciantes Unidos?

Alianza Lima tiene la obligación de sumar los tres puntos ante Comerciantes Unidos si quiere seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Los blanquiazules marchan en la sexta posiciones con solo 12 unidades y se distancian por 7 puntos del líder Cusco FC.

Los blanquiazules tendrán que hacerle frente a 4 sensibles bajas en su esquema táctico, pues Paolo Guerrero seguirá ausente por lesión. Por su parte, Jesús Castillo sigue sin ser considerado entre los convocados. Mientras que, Carlos Zambrano y Renzo Garcés deben cumplir con sus suspensiones.