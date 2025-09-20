- Hoy:
Dolor de cabeza para Gorosito: Alianza Lima sufrirá 4 sensibles bajas para duelo ante Comerciantes
Alianza Lima tendrá 4 vitales ausencias con miras al partido de este domingo contra Comerciantes Unidos en el Estadio de Matute. ¿Jugará Paolo Guerrero? Te contamos.
Alianza Lima volverá a enfocarse en el Torneo Clausura 2025 tras el empate sin goles contra la U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Este domingo 21 de septiembre, los blanquiazules recibirán en el Estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos por la fecha 10 de la Liga 1, sin embargo, el elenco de Néstor Gorosito presentará 4 sensibles bajas.
Alianza Lima y las 4 bajas ante Comerciantes Unidos
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, Jesús Castillo, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quedarán fuera de lista para el choque contra las 'Águilas de Cutervo'.
En el caso del volante nacional volvió a quedar descartado para este encuentro por decisión técnica. Mientras tanto, el área médica del club prefiere cuidar al histórico capitán de la 'Bicolor' de cara al compromiso de vuelta contra el 'Romántico Viajero' a jugarse en Coquimbo.
De otro lado, como es de conocimiento, los zagueros centrales del elenco victoriano, Zambrano y Garcés no podrán estar presentes en dicho partido, debido a la sanción que vienen cumpliendo por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, tras el clásico ante Universitario de Deportes.
Alianza Lima anunció su lista de convocados ante Comerciantes Unidos
A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, Alianza Lima oficializó a sus 20 futbolistas convocados para el duelo contra Comerciantes Unidos por la jornada 10 del Torneo Clausura 2025. En la nómina aparecen algunas figuras que vienen de tener minutos frente a la U de Chile por la Conmebol Sudamericana.
Lista de convocados de Alianza Lima ante C. Unidos/Foto: X
Precisamente, de acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba, Piero Cari, Pedro Aquino y Marco Huamán se perfilan para iniciar las acciones en Matute. Por su parte, Cantero iría como el único '9'; y Chávez con Estrada serían la nueva dupla de defensas centrales, salvo un cambio de última hora.
